Otro golpe para Tolima; Dimayor anunció castigo tras goleada ante Junior

El Deportes Tolima vive un momento complicado, el equipo dirigido por el técnico Lucas González ha sufrido una dolorosa derrota por 3-0 ante Junior y dificulta sus aspiraciones por obtener el título de la presente Liga BetPlay.

El conjunto ‘Pijao’ sufrió errores defensivos que fueron bien aprovechados por el Junior, que gozó de una alta efectividad en el arco defendido por Neto Volpi, una diferencia de tres goles que intentará revertir en el partido de vuelta de la final, el cual se llevará a cabo el próximo martes 16 de diciembre en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Lea también: [Video] Referente español evidenció su amor por el Junior tras la victoria ante Tolima

En otras noticias: habrá cambios en la Liga BetPlay 2026-I

Dimayor impone sanción al Tolima tras la goleada sufrida ante Junior

Una vez acabó el partido en suelo barranquillero, la Dimayor dio a conocer una nueva resolución con algunas sanciones que estaban pendientes de ser anunciadas, allí, la entidad que regula el fútbol colombiano anuncia dos castigos para el Deportes Tolima por el partido ante Santa Fe de la fecha 4 de los pasados cuadrangulares.

Dimayor decidió sancionar al equipo de Ibagué con multa de $10.106.850 por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF: “El inicio del segundo tiempo tuvo un retraso de 2 minutos, por la salida tarde al terreno de juego”.

Además, el delantero Adrián Parra sufre una multa de $14.235.000 por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 del CDU de la FCF, que castiga el hecho de que un jugador se quite la camiseta en una celebración de gol, cuando anotó contra Santa Fe al minuto 94.

La estadística que da esperanzas al Tolima en la final de la Liga BetPlay

El equipo ‘vinotinto y oro’ tendrá un duro desafío en el partido de vuelta, remontar un 3-0 en contra y en una final, una cantidad de goles que ha logrado hacer en 3 oportunidades durante partidos en esta Liga BetPlay, sin embargo, solo una vez pudo hacerlo manteniendo su arco en cero.

El primer triunfo fue un 3-1 ante Millonarios jugando de local por la fecha 7 de la liga, luego se impuso 4-0 en casa frente al Boyacá Chicó por la fecha 11 y por último logró imponerse 3-1 ante Llaneros en la fecha 19, otra vez jugando en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.