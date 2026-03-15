Pereira estrenó su localía en Yopal: Casanare recibió el FPC

Deportivo Pereira comenzó una nueva etapa en la Liga BetPlay al trasladar su localía a la ciudad de Yopal, que se convierte en su casa para lo que resta del torneo 2026-I.

La llegada del equipo ‘matecaña’ representa el regreso del fútbol de primera división al departamento de Casanare después de más de doce años de ausencia.

El plantel dirigido por Arturo Reyes arribó a la capital casanareña con toda su delegación, incluido el gerente deportivo Diego Alejandro Rendón, para iniciar su concentración de cara a los próximos compromisos del campeonato.

El escenario elegido para esta nueva etapa del Pereira fue el Estadio Santiago de las Atalayas

La escuadra pereirana fue recibida por autoridades deportivas y aficionados locales, quienes prepararon un cálido recibimiento que incluyó actividades culturales y la presencia de niños de escuelas de formación futbolística.

La bienvenida estuvo encabezada por Rubiel Vargas Pinto, gerente de Indercas, quien destacó la importancia de este proyecto para el desarrollo deportivo de la región. La iniciativa fue impulsada por el gobernador César Ortiz Zorro, con el objetivo de fortalecer el deporte y generar impacto positivo en la economía local, el turismo y el comercio.

El escenario elegido para esta nueva etapa del Pereira fue el Estadio Santiago de las Atalayas, donde el equipo disputará sus partidos como local. Precisamente allí debutó este domingo, derrota 0-1 frente a Águilas Doradas en un compromiso correspondiente a la fecha 11 del campeonato.

"No esperábamos una bienvenida tan afectuosa por parte de la gente de Yopal": Técnico del Pereira

“Estamos muy agradecidos por el recibimiento. No esperábamos una bienvenida tan afectuosa por parte de la gente de Yopal y esperamos retribuir ese cariño con una victoria”, expresó el técnico Reyes durante su llegada a la ciudad.

La agenda del equipo en Casanare continuará el próximo fin de semana, cuando vuelva a presentarse ante su nueva afición para enfrentar a Cúcuta Deportivo, también en el estadio Santiago de las Atalayas.

De esta manera, Yopal vuelve a vibrar con el fútbol profesional colombiano, mientras el Pereira busca convertir su nueva casa en un fortín para mantenerse competitivo en la lucha por los puestos de clasificación en la Liga BetPlay.

El último partido disputado en Estadio Santiago de las Atalayas fue el Alianza FC vs Atlético Huila, el día 26 mayo 2013, y terminó 1-0, con la victoria de Alianza FC.