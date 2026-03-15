Crisis en el Bayern de Luis Díaz en Champions: ¿debuta portero de 16 años?

El Bayern Múnich vive horas de incertidumbre en la previa del duelo decisivo frente a Atalanta por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Crisis en el arco del Bayern Munich para la Champions League

El equipo dirigido por Vincent Kompany atraviesa una inesperada crisis en la portería que podría obligarlo a recurrir a un arquero juvenil para uno de los partidos más importantes de la temporada.

El problema comenzó tras la lesión del histórico guardameta Manuel Neuer, quien sufrió un desgarro durante un encuentro de Bundesliga frente al Borussia Mönchengladbach. Su ausencia abrió la puerta para que el joven Jonas Urbig asumiera la titularidad bajo los tres palos del conjunto bávaro.

Urbig respondió con buenas actuaciones y parecía consolidarse como solución temporal. Sin embargo, durante el partido de ida de la serie europea ante Atalanta el arquero sufrió una conmoción tras un fuerte golpe, lo que lo obligó a abandonar el campo y lo dejó fuera del compromiso liguero del fin de semana contra el Bayer Leverkusen.

La situación se complicó aún más cuando el experimentado Sven Ulreich, quien había sido elegido para cubrir la ausencia de Urbig, también terminó en la enfermería. El club informó que el portero de 37 años presenta una molestia en el aductor derecho, lo que pone en duda su presencia para el decisivo encuentro continental.

Ante este panorama, el cuerpo técnico del Bayern ha tenido que trabajar con opciones juveniles. En los entrenamientos recientes aparecieron dos nombres de la cantera: Leonard Prescott, con apenas 16 años, empieza a captar la atención en Alemania y podría convertirse en una inesperada carta de emergencia.

Bayern de Luis Díaz podría enfrentar a Atalanta con un guardameta adolescente

Nacido en Nueva York en 2009, Prescott llegó a la academia bávara en 2023 procedente del Union Berlin y rápidamente se consolidó como uno de los proyectos más prometedores en la portería del club. Con cerca de 1,96 metros de estatura, destaca por su dominio del juego aéreo, reflejos y seguridad en el uno contra uno.

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Además, su capacidad para jugar con los pies encaja con el estilo moderno del Bayern, donde el arquero participa activamente en la salida desde el fondo, un rasgo que inevitablemente recuerda al propio Neuer.

Mientras tanto, el colombiano Luis Díaz y el resto del plantel siguen enfocados en preparar un partido clave en Europa. Pero si Urbig no logra recuperarse a tiempo, el gigante alemán podría enfrentar a Atalanta con un guardameta adolescente en una de las noches más exigentes del calendario continental.