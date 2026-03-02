¡Pidió perdón! Ánimos caldeados en Nacional previo al juego con Millonarios

El ambiente en Atlético Nacional no es el esperado, y más en el previo al duelo por copa Sudamericana contra Millonarios, el equipo antioqueño perdió contra Tolima y dejó una dudosa imagen frente al Deportes Tolima. El venezolano, señalado por dejar a su equipo con diez hombres en un momento clave, optó por dar la cara y asumir la responsabilidad.

El 'verde paisa' se pone al día con el calendario de la Liga Betplay y disputó el partido pendiente de la fecha 9 contra Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro, escenario deportivo que no vio un resultado positivo para Nacional de cara a lo que será su llegada a la Copa Sudamericana, pero su respectiva presencia en la competencia local.

Diego Arias, DT de Nacional: "Tenemos una plantilla amplia para enfrentar a Millonarios"

Ahora, Nacional tiene la obligación de reivindicarse con su hinchada y Diego Arias ya tiene un plan para ello, Diego Arias aseguró: "No podíamos cambiar el calendario, teníamos este compromiso importante para nosotros. Intentamos prepararlo lo mejor que pudimos, queríamos llevarnos un buen resultado a casa pero no se logró. Tenemos una plantilla amplia que rotaremos para disputar este partido y poder enfrentar a Millonarios con toda la decisión y la calidad suficiente para nuestros objetivos. Vamos a aprovechar estos dos días largos para poder llegar lo mejor posible a enfrentar este partido".

"Tenemos que evaluar con muchísima responsabilidad porque de los resultados que no son positivos se pueden hacer análisis que no son superficiales. Todos los jugadores se entregaron para el objetivo, infortunadamente no lo logramos y el rival hoy nos condicionó nuestra intención, pero todos los jugadores lo intentaron. Queríamos venir, hacer una buena presentación, pero así mismo todos debemos crecer, analizar y prepararnos para un partido importante para nosotros del que estoy seguro llegaremos en buenas condiciones".

Bello utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas por la expulsión contra Tolima

El partido tuvo varios puntos de inflexión; sin embargo, uno de los más importantes fue el de la expulsión de Eduard Bello, pero el propio jugador salió al paso de la polémica con un mensaje directo a la hinchada ‘verdolaga’.

El jugador tuvo una dura acción que derivó en la tarjeta roja, fuerte entrada sobre Juan José Mera que condicionó el planteamiento del conjunto antioqueño en Ibagué y desató cuestionamientos sobre la disciplina del atacante. Su expulsión cambió el rumbo del compromiso y expuso a Nacional en un partido determinante del campeonato.

Lejos de esquivar las críticas, Bello utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas: “Quiero pedir perdón por dejar al equipo con un jugador menos. Debo asumirlo con responsabilidad y humildad”, expresó, en un mensaje que buscó calmar los ánimos y reafirmar su compromiso con el club.

El gesto fue bien recibido por un sector de la afición. Atlético Nacional pasa la página y enfoca su mirada en Millonarios, con la expectativa de recuperar solidez y mantener la competitividad, ahora en el torneo internacional.