Por el triunfo en Valledupar: Rafael Carrascal analiza el calendario del América

América de Cali vive una gran actualidad, sus jugadores se comienzan a convertir en un referente del FPC, Rafael Carrascal, quien ha tenido participaciones en Selección Colombia, habló en la previa del duelo contra Alianza sobre el mensaje que se les da a los juveniles, sobre las tarjetas amarillas y sobre todo del paso a paso, primero partido por Liga y luego por Copa Sudamericana contra Bucaramanga.

Rafael Carrascal sufre por la cantidad de tarjetas amarillas que se gana en los diferentes partidos, un gol, siete partidos jugados, y un lamentable registro de cuatro amarillas en 617 minutos.

Muchas amarillas para Carrascal en la Liga: "uno no quiere ser amonestado, pero por la intensidad"

El mediocampista del equipo americano aseguró sobre el tema: “El tema de la amarilla es algo que se da, que uno no quiere. uno no quiere salir del partido, uno no quiere ser amonestado, pero por la intensidad que uno juega por ahí uno no se mide de pronto, pero siempre voy a dar 100% de mi capacidad”.

El dato de amarillas alarma al equipo y sus rivales toman nota: “Si me sacan amarilla, son cosas del juego, ¿no? No te puedo decir que mejoré ó algo porque son instantes de jugada del partido, porque la sangre está hirviendo”.

Carrascal es consciente del importante calendario que juega el equipo en esta primera semana de marzo: “Vamos partido a partido, pensaremos primero en Alianza, después en Sudamericana y luego en el Pasto. Hay chicos también que pueden entrar jugadores que te pueden dar la mano si no estoy yo, si otro compañero, están ahí para poder ayudar al equipo”.

Jorge se ha convertido en un líder dentro y fuera de la cancha: “Le hablo mucho. A los jóvenes por lo aprendido, por lo que he vivido en mi carrera, a lo más cercano a lo que tengo en mi posición, creo que tengo una madurez futbolísticamente”.

Carrascal analiza a Alianza: "vamos a enfrentar un equipo que está herido, no ha ganado en el torneo"

El también capitán de grupo reconoce su valor y es consciente de su aporte: “Siento que les he aportado en algo, porque hablo con ellos, lo siento, entonces eso me da mucha motivación, mucha alegría de ayudar a chicos con muchos sueños, que son el patrimonio del club, que en lo personal quiero que se vayan, que dejen el nombre del América, del país más alto”.

El jugador escarlata siente que hay buena comunión de grupo, una familia que va por un resultado positivo en su juego en Valledupar: “vamos a enfrentar un equipo que está herido, no ha ganado en el torneo, no ha ganado en su casa, pero sabemos que es fuerte, el clima es duro. La vez pasa jugamos ahí, algo complicado, pero estamos en un club muy grande como América, que no mira el clima, vamos a ir con esa humildad de siempre, con esa jerarquía que tiene este equipo por esos tres puntos, pero respetando al rival que hoy tenemos enfrente”.