¿Dimayor sancionará a Haydar? Antecedentes del fuerte castigo por inducir al error al árbitro

Hay antecedentes de sanciones luego de declaraciones en donde queda expuesto el engaño al cuerpo arbitral, podría ser el caso de César Haydar, quien luego del encuentro entre Nacional y Santa Fe, en rueda de prensa aseguró: “El fútbol es de contacto. Yo fui y pienso que fui más vivo. eran un 50-50”.

El hecho se da en medio de la polémica, un día después del encuentro el equipo bogotano compartió una petición que se hizo formalmente a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

Tremendas declaraciones del defensor de Nacional: "no se fijen tanto cuando Rodallega, me coloca el brazo en la espalda, sino que también me toca. ahí también me toca, me dejó la marca, la del primer tiempo y ahora la del empujón también".

César Haydar profundizó su respuesta: "El fútbol es de contacto. Yo fui y pienso que fui más vivo. eran un 50-50, si el árbitro lo pitaba o no la pintaba. Pero más que todo me quedo que sí, que fue falta".

Finalmente, dejó ante la prensa, unas declaraciones que no lo benefician del todo tras la jugada: "También fue un error mío, no haber cabeceado, pero sí, pues también salto, igual también iba a hacer falta. Entonces también vi que se ha creado una polémica por eso, y pues un vaso de agua medio lleno, medio vacío. Y al final fue falta".

Antecede de la sanción por inducir al error arbitral: César Haydar, en la mira

En aquella oportunidad Alfredo Morelos, en un partido de Atlético Nacional contra Boyacá Chicó en Tunja por la fecha 14 de la Liga II 2025, reconoció ante la prensa: “yo siento el contacto y me tiro, soy muy inteligente en ese tipo de jugadas”.

En aquella oportunidad, la Comisión de Disciplina no dudó en: "Sancionar a Alfredo Morelos, jugador de Atlético Nacional, con suspensión de dos (2) semanas y multa de sesenta (60) SMLMV, equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000)”.

Incurrir en la infracción descrita en el artículo 64 asegura que el jugador indujo a un error arbitral: "Del análisis efectuado se determina que la acción en referencia debe ser catalogada como simulación, toda vez que, si bien se evidencia un contacto, este no configura una infracción conforme a las Reglas de Juego”, decía la resolución.