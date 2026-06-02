La final de la Liga BetPlay ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. A pocos días del primer enfrentamiento entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por el título del Torneo Apertura, el entrenador verdolaga, Diego Arias, dejó claro el respeto que existe por el rival y destacó tanto el funcionamiento colectivo como la calidad individual de la plantilla rojiblanca.

Durante su más reciente comparecencia ante los medios, el estratega verdolaga analizó las fortalezas del conjunto barranquillero: “Sin duda, el año pasado los enfrentamientos que tuvimos con Junior José (Enamorado) tuvo muy buenas presentaciones, pero recuerdo también a Paiva, Didier en ese momento, los centrales en el partido que tuvimos en Medellín, el arquero tuvo una gran presentación y somos conscientes que nos vamos a enfrentar hoy a un Junior que igual tiene muy muy buenos jugadores”, afirmó Arias.

DT de Nacional destacó el poder de Junior para la final de Liga BetPlay: “No estaría acá si no fuera un gran equipo”

Las declaraciones reflejan el nivel de atención con el que Nacional ha estudiado a su adversario. El técnico resaltó que, más allá de los cambios que ha tenido la nómina, Junior ha logrado mantener una base competitiva y continúa contando con futbolistas capaces de desequilibrar partidos por sí solos.

Arias también destacó las incorporaciones y la actualidad de varias figuras del cuadro tiburón, que ha sido uno de los equipos más consistentes del campeonato y que llega a la disputa por el título tras una campaña sólida: “Llegó Muriel, Paiva continúa, Chará; en la mitad están en muy buen momento jugadores como Ángel, como Ríos”, señaló el entrenador.

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Arias insistió en que el potencial de Junior no se limita a sus individualidades. Para el entrenador, el equipo barranquillero ha demostrado a lo largo del semestre que posee una identidad de juego definida y una estructura colectiva que explica su presencia en la gran final.

“Entonces creemos que nos vamos a enfrentar en esta final a un equipo que como equipo ha tenido muy buen funcionamiento, si no, no estaría acá y a un equipo que tiene jugadores que individualmente son destacados. Somos conscientes de esto”, expresó.

Las palabras del técnico dejan ver una mezcla de respeto y prudencia antes de una serie que promete emociones de principio a fin. Nacional buscará sumar una nueva estrella a su historial, mientras que Junior intentará confirmar el buen momento que ha mostrado durante el semestre.