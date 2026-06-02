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Precauciones de Nacional contra Junior en la final de Liga: Esto dijo Diego Arias

Durante su más reciente comparecencia ante los medios, el estratega verdolaga analizó las fortalezas del conjunto barranquillero.
Camilo Nieto
Diego Arias, DT de Nacional.
Diego Arias, DT de Nacional. // Nacional

La final de la Liga BetPlay ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. A pocos días del primer enfrentamiento entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por el título del Torneo Apertura, el entrenador verdolaga, Diego Arias, dejó claro el respeto que existe por el rival y destacó tanto el funcionamiento colectivo como la calidad individual de la plantilla rojiblanca.

Durante su más reciente comparecencia ante los medios, el estratega verdolaga analizó las fortalezas del conjunto barranquillero: “Sin duda, el año pasado los enfrentamientos que tuvimos con Junior José (Enamorado) tuvo muy buenas presentaciones, pero recuerdo también a Paiva, Didier en ese momento, los centrales en el partido que tuvimos en Medellín, el arquero tuvo una gran presentación y somos conscientes que nos vamos a enfrentar hoy a un Junior que igual tiene muy muy buenos jugadores”, afirmó Arias.

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Las declaraciones reflejan el nivel de atención con el que Nacional ha estudiado a su adversario. El técnico resaltó que, más allá de los cambios que ha tenido la nómina, Junior ha logrado mantener una base competitiva y continúa contando con futbolistas capaces de desequilibrar partidos por sí solos.

Arias también destacó las incorporaciones y la actualidad de varias figuras del cuadro tiburón, que ha sido uno de los equipos más consistentes del campeonato y que llega a la disputa por el título tras una campaña sólida: “Llegó Muriel, Paiva continúa, Chará; en la mitad están en muy buen momento jugadores como Ángel, como Ríos”, señaló el entrenador.

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Arias insistió en que el potencial de Junior no se limita a sus individualidades. Para el entrenador, el equipo barranquillero ha demostrado a lo largo del semestre que posee una identidad de juego definida y una estructura colectiva que explica su presencia en la gran final.

Entonces creemos que nos vamos a enfrentar en esta final a un equipo que como equipo ha tenido muy buen funcionamiento, si no, no estaría acá y a un equipo que tiene jugadores que individualmente son destacados. Somos conscientes de esto”, expresó.

Las palabras del técnico dejan ver una mezcla de respeto y prudencia antes de una serie que promete emociones de principio a fin. Nacional buscará sumar una nueva estrella a su historial, mientras que Junior intentará confirmar el buen momento que ha mostrado durante el semestre.

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