Uzbekistán enfrentó a Canadá: Así le fue al primer rival de la Selección Colombia en el Mundial

La selección de Uzbekistán, primer rival de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial, sufrió una derrota 2-0 frente a Canadá en su último ensayo antes del debut mundialista y dejó algunas señales de preocupación para su entrenador, Fabio Cannavaro.

El conjunto asiático mostró una propuesta ordenada y competitiva ante uno de los países anfitriones del torneo. Cannavaro apostó por lo mejor de su plantilla y mantuvo la estructura que parece tener definida para la Copa del Mundo, con una línea de tres defensores liderada por el zaguero Abdukodir Khusanov, una de las principales figuras del equipo.

Durante buena parte del compromiso, Uzbekistán logró contener los ataques canadienses y sostuvo el equilibrio en el marcador. Sin embargo, en la segunda mitad apareció la eficacia del conjunto norteamericano. Jonathan Osorio abrió la cuenta con una precisa definición dentro del área, desatando la celebración de los aficionados locales que soportaron una intensa lluvia durante el encuentro.

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Cuando el partido llegaba a su recta final, Jayden Nelson sentenció la historia con el segundo gol de Canadá, dejando sin respuesta al equipo asiático.

Más allá del resultado, la principal preocupación para Cannavaro pasó por el estado físico de Ganiev. El mediocampista titular sufrió un golpe en la rodilla durante el primer tiempo y tuvo que abandonar el terreno de juego. Aunque salió caminando por sus propios medios, la molestia encendió las alarmas en el cuerpo técnico a pocos días del estreno mundialista.

Uzbekistán iniciará su participación en el Grupo K el próximo 17 de junio frente a Colombia en Ciudad de México. Portugal y República Democrática del Congo completan una zona que promete ser una de las más exigentes del certamen. La última gran prueba para el equipo asiático llegará el lunes 8 de junio, a la 1:45 p. m. Hora Colombia enfrentarán a Países Bajos, como último encuentro antes de la gran cita mundialista que inauguran contra los cafeteros.

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Entre banderas de la afición cafetera, tambores y juegos artificiales, el seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo brindó un espectáculo a la afición de la capital, que inició con un gol del defensor Dávinson Sánchez en el minuto 16.

Luis Díaz, de brillante temporada con Bayern Munich, fue titular y marcó el segundo tanto en el 23' para un equipo que debutará el 17 de junio ante Uzbekistán. El tercero fue del artillero Luis Javier Suárez en el 81'.

La Costa Rica del DT argentino Fernando "Bocha" Batista, que no clasificó al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, descontó con Andrey Soto en el 33'. Colombia se despidió el lunes de su hinchada en Bogotá antes de viajar al Mundial de Norteamérica 2026 con una victoria 3-1 ante Costa Rica en un partido amistoso.