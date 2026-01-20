"Presidente de Nacional me llamó un par de veces": Muriel, jugador de Junior

Luis Fernando Muriel ya tuvo acción con el equipo atlanticense, el partido que perdió Junior conta Deportes Tolima sirvió como escenario para el debut del nacido en Santo Tomás Atlántico. El artillero actuó profesionalmente con el equipo de sus amores.

El 'killer' vuelve a la liga nacional después de su más reciente paso por la Major League Soccer (MLS) y tras consolidar buena parte de su carrera en la Serie A de Italia, donde defendió camisetas como Udinese, Sampdoria, Fiorentina y Atalanta.

En una larga conversación en la mañana de este martes con Win Sports, el delantero Luis Fernando Muriel reveló detalles de su contratación con el Junior, ente esos situaciones minuciosas dejó ver el interés que Atlético Nacional algunas vez mostró por sus servicios.

El contrato de Luis Fernando Muriel con Junior lo deja como el mejor pagó en el FPC, con un salario mensual de 125mi dólares, alrededor de $469 millones. Un ingreso de casi 1.5 millones de dólares, alcanzando los 3 millones por las dos temporadas.

"No es que le este diciendo no a Nacional, es algo más personal, de corazón"

"El presidente de Nacional me llamó en un par de ocasiones, mucho antes de que existiera esta posibilidad de Junior. Ellos me hicieron saber del interés que tenían, pero yo desde un inició le dije que para mí Junior era algo muy especial. Intentaron convencerme, pero era muy difícil para mí, no es que le este diciendo no a Nacional, es algo más personal, de corazón”

Acerca de su debut goleador con el cuadro barranquillero, Muriel apuntó: “No veo la hora de poder hacer goles con este equipo y mañana (ante Santa Fe por Superliga) es una linda oportunidad”, teniendo en cuenta que su intención es ser campeón.

Muriel habló sobre su estado físico

Sobre su puesta a punto, Muriel fue claro, y comentó: “Yo creo que en dos o tres semanas voy a estar al 100 %. Estoy en constante comunicación con el cuerpo técnico y médico de la selección. Uno de los motivos por los que estoy acá es volver a vestir la camiseta de la selección y me encantaría volver a la selección”

Cabe recordar que Luis Fernando Muriel usará la camiseta marcada con el dorsal '10', y se apunta como uno de los principales animadores de la Liga BetPlay en el primer semestre del año.



