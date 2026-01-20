Junior se debate entre dos futbolistas para 2026-I

Junior de Barranquilla afronta por estos días una decisión clave de cara al primer semestre de 2026, luego de que se confirmara que el club solo cuenta con un cupo disponible para completar su nómina en la Liga BetPlay. Así lo reveló Fuad Char, máximo accionista del equipo, en una entrevista concedida a Win Sports.

Junior debe elegir entre Carlos Bacca y Harold Rivera

El directivo barranquillero explicó que, a esta altura de la pretemporada, la institución se debate entre dos futbolistas para ocupar ese último lugar en la plantilla: el delantero Carlos Bacca o el mediocampista Harold Rivera, ambos referentes del grupo y con pasado reciente de lesiones.

“Hoy solo tenemos un cupo disponible y estamos definiendo si será para Carlos Bacca o para Harold Rivera”, comentó Fuad Char, dejando en evidencia la complejidad de la decisión, no solo por el peso deportivo de ambos jugadores, sino también por su liderazgo dentro del vestuario.

La situación se presenta en medio de la reducción de cupos por plantilla decretada por la Dimayor, que pasó de permitir 30 jugadores inscritos a solo 25 por equipo. Este cambio obligó a Junior a hacer ajustes y evaluar qué futbolistas permanecerán oficialmente registrados para la Liga BetPlay 2026-I.

En ese contexto, la dirigencia rojiblanca analiza cuidadosamente a quién sacar de la nómina principal, entendiendo que tanto Bacca como Rivera vienen de superar problemas físicos y buscan recuperar protagonismo en este nuevo semestre.

Desde el club se aclaró que el jugador que no sea inscrito para la Liga BetPlay sí podría integrar la plantilla para la Copa Libertadores, en caso de que Junior lo considere pertinente y de acuerdo con la reglamentación del torneo continental.

Esta alternativa abre un pequeño margen de maniobra para el cuerpo técnico y la dirigencia, que no quieren desprenderse definitivamente de ninguno de los dos futbolistas, pero deben ajustarse a las normas vigentes del campeonato local.

Mientras se toma la decisión final, Junior continúa su preparación bajo las órdenes del entrenador Alfredo Arias, quien también participa en el análisis deportivo de la nómina y de las necesidades del equipo para afrontar el semestre.

Por ahora, el enfoque inmediato del conjunto barranquillero está puesto en la vuelta de la Superliga BetPlay frente a Independiente Santa Fe, compromiso que se disputará el próximo miércoles 21 de enero en el estadio El Campín, y que marcará un nuevo reto en el inicio oficial de la temporada.