Ramón Jesurún, presidente de la FCF, fue galardonado como 'dirigente del año'

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue reconocido este lunes 1 de diciembre como Dirigente del Año en la ceremonia Deportista del Año de El Espectador. La FCF celebró este logro, resaltando su impacto en un periodo histórico para el fútbol colombiano.

Puede leer: Franco Leys, exAmérica, llegaría a otro equipo colombiano en 2026

Bajo su gestión, las selecciones nacionales lograron cinco clasificaciones a Copas Mundiales de la FIFA y una clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un hecho inédito para el país.

En su discurso, Jesurún agradeció al diario y a su equipo editorial por el reconocimiento. Destacó el trabajo de Fidel Cano, la redacción deportiva y el legado de Olga Lucía Barona en esta tradicional ceremonia.

También afirmó que el premio pertenece a todo el personal de la Federación: administrativos, entrenadores, y por supuesto, las y los futbolistas que hicieron posible los logros alcanzados en 2025.

El dirigente señaló que estas clasificaciones representan más que resultados deportivos: son una muestra del poder de la unión y del compromiso colectivo dentro del proyecto federativo.

Selecciones Colombia que clasificaron a Mundial en 2025

Recordó además que las selecciones clasificadas fueron la de mayores, femenina sub-17, masculina sub-20, masculina sub-17 y femenina de fútbol sala, junto con el cupo olímpico de la selección femenina de mayores.

Le puede interesar: Atlético Nacional reactiva la búsqueda y va por un técnico 'top'

Jesurún agradeció el respaldo del Comité Ejecutivo, del fútbol profesional y aficionado, y de los patrocinadores, claves en el desarrollo del proyecto que impulsa la FCF.

La Federación cerró el comunicado exaltando a toda la institución, recalcando que el 2025 quedará marcado como un año excepcional y sin precedentes para el fútbol colombiano.