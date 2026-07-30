¿Problemas en la interna de Santa Fe? varios jugadores estarían pidiendo salir

Independiente Santa Fe no vive el mejor inicio de semestre, pues pese a ganar el juego de ida de la repesca en Copa Sudamericana el cuadro cardenal sufrió una derrota en su debut liguero el pasado fin de semana.

Ahora, se ha dado a conocer una situación que podría afectar el resto del semestre del conjunto dirigido por Pablo Repetto y sus objetivos en torneo nacional e internacional, pues según se ha dado a conocer, algunos jugadores de Independiente Santa Fe estarían buscando su salida de la institución bogotana.

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"Hay algo bien complicado al interior de Santa Fe y es que hay muchos jugadores que están pidiendo salir, que ya están jugando y que son importantes en la nómina. Son colombianos y juegan en el mediocampo. Eso también estaría dentro de la construcción y lo que puede seguir siendo Independiente Santa Fe si es que pasan", reveló la periodista Diana Rincón sobre el tema.

Todo parece indicar que la directiva del equipo estaría esperando recibir ofertas para confirmar la salida de los jugadores en los próximos días, peor de momento, la nómina cardenal sigue completa.

Próximos partidos de Santa Fe

Independiente Santa Fe tendrá un calendario exigente en la Liga BetPlay durante los próximos días, con dos compromisos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

El conjunto cardenal recibirá a Once Caldas el 2 de agosto en el estadio El Campín, por la segunda fecha del campeonato. Posteriormente, el 5 de agosto, visitará al Deportivo Pereira, en otro duelo clave para seguir sumando puntos.

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Reto de Santa Fe en Sudamericana

Independiente Santa Fe se juega una de las citas más importantes del semestre este jueves 30 de julio, cuando dispute el partido de vuelta de los playoffs de la CONMEBOL Sudamericana frente a Caracas FC.

El conjunto cardenal buscará sellar su clasificación a los octavos de final del torneo continental, en un compromiso en el que cada detalle será determinante. Tras una serie muy disputada, Santa Fe intentará imponer su jerarquía y dar un nuevo paso en su objetivo de pelear por el título internacional.