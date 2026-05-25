Dimayor confirmó programación de la final entre Nacional y Junior de la Liga Betplay

Está a punto de llegar a su fin una nueva edición de la Liga Betplay en la que los protagonistas nuevamente son Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, dos escuadras que destacaron en el transcurso del semestre de apertura y que finalmente están a punto de disputar los últimos 180 minutos.

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Ambas escuadras hicieron su respectiva tarea en la instancia de las semifinales dejando en el camino a Tolima e Independiente Santa Fe y ahora se preparan para definir al nuevo campeón en una serie que comenzará el martes 2 de junio en el Estadio Romelio Martínez, casa del conjunto 'tiburón'.

Dimayor confirmó fechas y horarios para las finales de la Liga Betplay entre Nacional y Junior

Tal y como se esperaba, el campeonato tendrá que terminar justo antes de que inicie una nueva cita mundialista, por lo que la Dimayor dio a conocer que las fechas y horas en las que se van a jugar los respectivos encuentros serán las siguientes.

Partido de ida

Martes 2 de junio

Estadio Romelio Martínez

7:30 p.m.

Partido de vuelta