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Dimayor confirmó programación de la final entre Nacional y Junior de la Liga Betplay

Ya se hizo oficial el horario y la fecha en la que Nacional y Junior jugarán las finales de la Liga Betplay.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Dimayor hizo oficial el calendario para las finales de la Liga Betplay
Dimayor hizo oficial el calendario para las finales de la Liga Betplay // Junior / NACIONAL

Está a punto de llegar a su fin una nueva edición de la Liga Betplay en la que los protagonistas nuevamente son Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, dos escuadras que destacaron en el transcurso del semestre de apertura y que finalmente están a punto de disputar los últimos 180 minutos.

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Ambas escuadras hicieron su respectiva tarea en la instancia de las semifinales dejando en el camino a Tolima e Independiente Santa Fe y ahora se preparan para definir al nuevo campeón en una serie que comenzará el martes 2 de junio en el Estadio Romelio Martínez, casa del conjunto 'tiburón'.

Dimayor confirmó fechas y horarios para las finales de la Liga Betplay entre Nacional y Junior

Tal y como se esperaba, el campeonato tendrá que terminar justo antes de que inicie una nueva cita mundialista, por lo que la Dimayor dio a conocer que las fechas y horas en las que se van a jugar los respectivos encuentros serán las siguientes.

Partido de ida

  • Martes 2 de junio
  • Estadio Romelio Martínez
  • 7:30 p.m.

Partido de vuelta

  • Lunes 8 de junio
  • Estadio Atanasio Girardot
  • 5:00 pm.m

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