Jorge Carrascal en escándalo antes del Mundial por expulsión y mal comportamiento

Jorge Carrascal vuelve a estar en el "ojo del huracán" por un nuevo hecho polémico en el fútbol brasileño y justo antes de que se anuncie la lista oficial de los 26 jugadores que representarán a la Selección Colombia en el Mundial.

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El mediocampista de 28 años volvió a ser titular en un nuevo partido con la camiseta de Flamengo en el Brasileirao, pero justamente también volvió a ver otra tarjeta roja que claramente desbalanceó al equipo, añuque este no es el único hecho polémico, ya que a pesar de haber pedido excusas por lo sucedido, luego fue sorprendido organizando una fiesta en su lugar de residencia.

En Brasil no perdonan a Jorge Carrascal por polémico comportamiento

Jorge Carrascal ha venido de más a menos en su paso por Flamengo, ya que recién llegó era una de las figuras que más destacaba, se le notaba empeño y entrega por ganarse la titular, ello también lo llevó a ser tenido en cuenta para jugar en la Selección Colombia durante la eliminatoria, amistosos y demás.

Lamentablemente su rendimiento bajó notoriamente y por más oportunidades que se le ha dado, sigue teniendo una actitud que no es habitual y que se vio nuevamente en la expulsión que sufrió en el marco de la fecha 17 en un importante duelo contra Palmeiras.

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Carrascal fue titular, pero estuvo solo 21 minutos dentro del terreno de juego ya que fue expulsado luego de una fuerte entrada sobre el defensor de Palmeiras, Murilo.

Frente a esta situación, Carrascal dio a conocer un comunicado en el que expresaba sus disculpas y compromiso para corregir la situación. Sin embargo, el colombiano pocas horas después iba a ser encarado por los hinchas de Flamengo, quienes lo vieron organizando una gran fiesta en su casa, lo que da a entender que realmente no habría compromiso o arrepentimiento por lo que está haciendo con el equipo.

Comunicado de Carrascal tras su expulsión con Flamengo

La preocupación en Flamengo aumenta porque esta ya es la tercera expulsión de Carrascal en la campaña. Anteriormente había sido sancionado en la Supercopa de Brasil frente a Corinthians y también en el clásico del Brasileirao contra Fluminense. Ambas acciones derivaron en castigos deportivos y sanciones internas por parte del club.

“Quiero disculparme con todos los hinchas del Flamengo. Nunca fue mi intención ser expulsado en un partido tan importante, considerando lo que representa para el club. Me disculpo con todos mis compañeros y con todo el cuerpo técnico. Siempre defenderé la camiseta del Flamengo con uñas y dientes, luchando por cada balón. La emoción de querer ganar cada jugada se vio, lamentablemente, frustrada. Esto causa mucha frustración, especialmente después de un partido que estábamos tan ilusionados por ganar. Hoy me voy a casa con el corazón roto por lo sucedido”, manifestó el colombiano.

¿Cuándo se anunciará la lista final de Colombia para el Mundial?

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, da este lunes 25 de mayo una conferencia de prensa en el inicio oficial de la concentración oficial del equipo nacional para la Copa del Mundo de 2026. En esta reunión se espera que finalmente se dé a conocer el nombre de los 26 jugadores que viajarán al certamen mundialista.