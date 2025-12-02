Nacional se aleja de Libertadores; así va Reclasificación fecha 4 cuadrangulares

Concluyó una nueva fecha en los cuadrangulares de la presente edición de la Liga BetPlay, donde hubo triunfos vitales para los equipos que buscan ser finalistas del certamen y también pensando en la Tabla de Reclasificación para pelear cupos en torneos internacionales en el 2026.

Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y el Atlético Bucaramanga lograron victorias en la fecha 4 de cuadrangulares, sin embargo, el más valioso parece ser el obtenido por el conjunto ‘pijao’, pues luego del 1-0 ante Santa Fe se consolida como líder de su grupo y también de la Tabla de Reclasificación.

Por otro lado, el Deportivo Independiente Medellín firmó un empate 1-1 con el América de Cali, paridad que deja al equipo 'poderoso' con una pequeña chance de alcanzar la final, pero que le sirve para alejarse de Nacional en la Tabla de Reclasificación.

Nacional se aleja de la Copa Libertadores

El equipo ‘verdolaga’ no pudo sostener el triunfo parcial que obtenía ante Junior y terminó perdiendo en los minutos finales por un marcador de 2-1, derrota que no solo lo deja detrás del equipo ‘tiburón’ en el cuadrangular a, sino que también lo aleja de la chance de ganar cupo a la siguiente Copa Libertadores.

Sabiendo que solo hay dos cupos a la próxima Copa Libertadores a través de la Tabla de Reclasificación, Nacional complica sus aspiraciones por acceder a ese torneo continental con este método, pues Tolima y Medellín se alejan, obligando al cuadro ‘verdolaga’ a una serie de resultados a favor en las fechas faltantes de la liga o apostando solo a ser campeón para poder clasificar a ese certamen.

Tabla de Reclasificación tras la fecha 4 de cuadrangulares:

1. Deportes Tolima | 92 puntos (clasificado a Libertadores)

2. Independiente Medellín | 89 puntos (clasificado a Libertadores)

3. Atlético Nacional | 85 puntos (clasificado a Sudamericana)

4. Santa Fe | 83 puntos (clasificado a Libertadores por ser campeón)

5. América de Cali | 82 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

6. Junior | 81 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

7. Atlético Bucaramanga | 70 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

8. Millonarios | 73 puntos.