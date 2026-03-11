Rengifo 'cobra' por el liderato de Atlético Nacional: ¡figura contra Junior!

¿Cómo se puede juzgar a un equipo que es líder del campeonato? Atlético Nacional cumplió con su deber en la Liga Betplay al certificar su nivel de favorito para llevarse el título, derrotando a domicilio al vigente campeón. Si bien, la eliminación de Sudamericana deja una huella importante en el año, desde la institución se empiezan a limpiar el polvo.

El partido contra Junior fue un paseo completo, y aunque en algunos momentos el conjunto local ejerció presión, el marcador jamás estuvo en peligro para el cuadro antioqueño, Juan Manuel Rengifo fue una de sus figuras más destacadas, y luego de la avalancha de críticas el mediocampista habló para la transmisión oficial de Win Sports, quienes le concedieron el premio de la figura del encuentro.

Con este resultado, Atlético Nacional llegó a 21 puntos y es el nuevo líder del campeonato con un partido pendiente, mientras que Junior quedó séptimo con 16 unidades.

Rengifo habla del liderato de Atlético Nacional en Liga: "manteniéndonos arriba, donde tenemos que estar"

En sus palabras, el jugador que se destaca por su despliegue físico, pero sobre todo destacando la labor del equipo, que se resintió tras el partido a mitad de semana a manos de Millonarios: "Gracias por el reconocimiento a figura, esto es gracia también al equipo, el equipo estuvo unido los 90 minutos".

Sobre el análisis del encuentro fue sincero, hizo una lectura bastante justa y acorde a las situaciones de juego contra Junior: "fuimos poco a poco metiendo en el partido, metiendo al rival en su arco, que lastimosamente, por el jugador menos les condiciona eso, bueno, nosotros tuvimos esa calma y esa tranquilidad para poder buscar esos espacios y ser contundentes, como lo fuimos hoy".

Cuando le preguntaron al futbolista antioqueño por la clave para llevarse el partido Juan Manuel destacó: "Esos minutos posteriores a la expulsión, siento que estábamos muy acelerados, obviamente por querer ir el resultado por saber que tenemos un jugador más, pero bueno, gracias a Dios tuvimos esa tranquilidad, esa sabiduría para poder darnos cuenta de que teníamos uno más, de tener esa tranquilidad para buscar los espacios y bueno, también se dio el marcador abultado".

El mediocampista levanta la moral del equipo y cobra ante la lluvia de críticas a Atlético Nacional por la eliminación en Copa Sudamericana a manos de Millonarios: "Gracias a Dios, otro partido que puedo sumar 90 minutos, poder seguir cogiendo confianza, seguir ayudando al equipo, manteniéndonos arriba, donde tenemos que estar y bueno, partido del partido seguir diciendo y llegar a lo objeto que todos queremos".