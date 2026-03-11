México suma nuevo problema para el Mundial: hay baja confirmada por grave lesión

Luis Ángel Malagón, guardameta del América y de la selección mexicana de fútbol, se lesionó este martes en la victoria de su equipo por 0-1 sobre el Philadelphia Union, en la Copa de Campeones de la Concacaf, y puso en duda su participación en el Mundial 2026.

"En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro guardameta será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica", explicó el equipo en un comunicado.

La lesión de Malagón, que se teme sea una rotura del tendón de Aquiles, ocurrió en la parte final del primer tiempo del partido de ida de los octavos de final en el que las Águilas vencieron al Philadelphia Union de la Major League Soccer.

Sucedió en una jugada sin contacto, en la que el portero se preparaba para hacer un despeje desde su área chica, pero al momento de intentar pegarle al balón con la derecha, su pierna izquierda se dobló; Malagón cayó al césped y de inmediato se llevó la mano a la zona del tobillo, mientras se retorcía de dolor.

El guardameta fue llevado de inmediato a los vestuarios.

A pesar de su bajo nivel en los meses recientes, Malagón se perfilaba como el favorito del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre para ser el titular de México en el Mundial que arranca el próximo 11 de junio por encima de Raúl Rangel, portero del Guadalajara.

La baja de Malagón alarga la epidemia de lesiones de los jugadores estelares del Tri que han complicado el armado de la lista final que 'el Vasco' conformará para la justa mundialista.

Entre los que presentan lesiones están Edson Álvarez, del Fenerbahce turco, operado del tobillo; Luis Chávez, del Dinamo de Moscú, quien se recupera de una rotura de ligamentos; Rodrigo Huescas, del Copenhague danés, también con rotura de ligamentos.

Santiago Giménez, quien acaba de volver a los entrenamientos con el Milan; y la joya juvenil Gilberto Mora, del Tijuana, que presenta una pubalgia.

También están en recuperación Alexis Vega, del Toluca, y César Huerta, del Anderlecht belga.

ANDRÉ JARDINE CONFIRMA QUE SE PERDERÍA EL MUNDIAL

Una vez terminó el partido de la Copa de Campeones de la Concacaf, el entrenador André Jardine tomó la voz en la conferencia de prensa para confirmar el primer parte médico que tendría Luis Ángel Malagón, claro está que todavía le harán exámenes pertinentes para descartar cosas de su lesión.

El brasileño afirmó que, “nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles. Ojalá no sea una ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial mínimo que lo va a sacar por un tiempo”. Habrá que esperar los exámenes, pero TUDN indicó lo peor.

La lesión sí es grave y lo sacaría del Mundial con la selección mexicana. TUDN señaló que sería una ruptura total del tendón de Aquiles que lo sacaría de la competencia por lo menos, por seis meses. A falta de tres para la Copa del Mundo, Javier Aguirre deberá buscar otro guardameta.