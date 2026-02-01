Repetto celebró primera victoria de Santa Fe, pero destapó tres preocupaciones

Independiente Santa Fe celebró este sábado 31 de enero su primera victoria en la Liga BetPlay-I de 2026 al derrotar en condición de visita 1-0 a Boyacá Chicó.

El conjunto 'cardenal' se impuso a un agónico gol de Emmanuel Olivera al minuto 90+5 y de esta manera llegó a seis puntos en el campeonato.

Pablo Repetto celebró la victoria

Al término del partido, el director técnico Pablo Repetto celebró la victoria, la cual calificó como "importantísima".

"Es una victoria importantísima, nos habíamo ido con un sinsabor en los últimos partidos. Fue un partido duro y complicado. Pero merecimos la victoria y en la última jugada se dio e triunfo que nos da confianza para lo que viene", afirmó el entrenador.

El estratega cardenal también aseguró que Santa Fe tiene acumulada una importante carga física, teniendo en cuenta los partidos de Superliga y de Liga BetPlay.

"Rescato la entrega del equipo. Llegamos al partido con una carga muy alta en todos los aspectos", dijo.

La preocupación de Repetto

En la rueda de prensa, Pablo Repetto, reconoció que el mal estado de la grama de El Campín y la seguidilla de partidos ha afectado el físico de sus jugadores. También demostró las tres preocupaciones que tiene para el futuro.

"El otro día vieron cómo estaba la cancha que come pierdas. Hoy faltaba un poco de chispa, pero los que entraron le dieron frescura al equipo. Hay muchas cosas por mejorar, no hemos tenido una semana larga de trabajo y hay jugadores con alta carga física y otros que se están adaptando", explicó.

Después de derrotar a Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe volverá a la acción en la Liga BetPlay el sábado 7 de febrero recibiendo en el estadio El Campín a Atlético Nacional.