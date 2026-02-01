Independiente Santa Fe acabó con la sequía en triunfos en la Liga BetPlay-I de 2026 al derrotar este sábado a Boyacá Chicó con marcador de 1-0, gracias a un agónico tanto del defensor central Emmanuel Olivera.

Olivera anotó el único gol del encuentro en el minuto 90+5.

En el primer tiempo, Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe protagonizaron un equipo con muy pocas emociones, ya que el control del balón se disputó en el centro de la cancha y no se generaron grandes opciones de gol.

La única aproximación de peligro se registró en el minuto 45+4, cuando Alexis Zapata desbordó por la banda derecha hasta entrar al área, pero su remate se fue muy desviado por encima del arco rival.

Emociones en el segundo tiempo

En los segundos 45 minutos, Independiente Santa Fe tomó la iniciativa y arremetió en contr del arco de Boyacá Chicó.

Sin embargo, las acciones generadas por los cardenales no contaron con la efectividad necesaria en los metros finales.

En el minuto 68 , Santa Fe pudo abrir el marcador, después de que Omar Fernández Frasica lanzar un centro desde el tiro de esquina que encontró la cabeza de Víctor Moreno.

El zaguero, que se mandó al ataque, le ganó en el salto a los defensores de Boyacá Chicó, pero la pelota se estrelló en el palo horizontal del conjunto local.

A pesar de tener mayor control del balón, Independiente Santa Fe no pudo encontrar la fórmula para superar la defensa del cuadro boyacense, a pesar de lanzar múltiples centros desde los costados.

En el minuto 90+5', la institución capitalina encontró el premio a su insistencia, ya que consiguió la victoria gracias al tanto logrado por Emmanuel Olivera.

Con este marcador, el equipo cardenal llegó a seis puntos, después de tres empates y una victoria. Boyacá Chicó quedó con una unidad.

En la próxima fecha, Santa Fe recibirá a Atlético Nacional, mientras que los ajedrezados chocarán con Boyacá Chicó en condición de visita.