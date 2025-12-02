Repetto expuso su sentir sobre su salida de Nacional: "Tranquilidad"

Pablo Repetto no rehuyó hablar de su paso por Atlético Nacional en sus primera entrevista como director técnico de Independiente Santa Fe. En diálogo con Carlos Antonio Vélez en Antena 2 y Win Sports, el uruguayo ofreció un balance sincero de su experiencia en el club antioqueño.

Pablo Repetto se refirió a Atlético Nacional

El entrenador recordó que, pese a no haber conseguido los resultados esperados, su trabajo generó frutos: “Nacional tenía el mejor equipo, el mejor plantel”, afirmó.

A su vez, Repetto fue claro en que siente que de alguna manera le cumplió a la dirigencia de Atlético Nacional, debido a que en esa temporada el equipo ganó dos títulos: “Eso me da tranquilidad, sobre todo con la gente que confió en uno”.

Y es que, tras su salida, el mexicano Efraín Juárez asumió el banquillo verdolaga y terminó siendo campeón de la Liga Betplay 2024-II y de la Copa Betplay 2024, un doble título que revalidó el potencial del equipo que Repetto había dirigido en el inicio del año.

Lejos de incomodarse por el éxito posterior del club, Repetto aseguró que ello confirma la calidad del grupo que tuvo bajo su mando. Para él, la base del rendimiento estaba en un plantel sólido y con características muy marcadas.

Los números de Nacional bajo la dirección técnica de Pablo Repetto

En su paso por Atlético Nacional, Pablo Repetto dirigió 17 partidos con un registro de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas antes de su salida en plena competencia.

El uruguayo también fue autocrítico al analizar el presente de su ex equipo. “Nacional hoy no tiene el nivel que tuvo atrás, pero Diego Arias encaminó al equipo”, señaló, destacando el papel del director deportivo en la estabilización del proyecto deportivo.

Repetto explicó que la transición con el plantel no fue sencilla y que el contexto competitivo exigía una respuesta inmediata. Aun así, considera que dejó cimientos importantes en la idea de juego y en la estructura que posteriormente Juárez potenció.