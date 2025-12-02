Repetto destapó por qué eligió a Santa Fe y sus planes para la Libertadores 2026

Pablo Repetto confirmó este martes en diálogo con Carlos Antonio Vélez en su espacio 'Palabras Mayores' de Planeta Fútbol que será el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe. El uruguayo habló en detalle sobre lo que lo llevó a elegir al cuadro cardenal y además sus objetivos en la Copa Libertadores.

Inicialmente, el entrenador charrúa habló sobre las situaciones que lo llevaron a inclinarse por el onceno bogotano, luego de haber tenido una experiencia en Atlético Nacional a mediados de 2024. Una situación que lo llevó a permanecer en Colombia para ahora recalar en otro de los grandes del FPC.

De entrada, el técnico rioplatense habló sobre la clave para elegir al león sobre otras propuestas: "Jugar la Copa Libertadores seduce a cualquier entrenador y eso inclinó todo. Para mí es una de mis mejores experiencias a nivel de resultados, una final de Copa no se da todos los días".

Seguido a ello, el DT habló sobre lo que podrían ser los primeros movimientos en la plantilla y la exigencia en la Copa Libertadores 2026: "Hoy tengo una idea, pero no hay una definición sobre las decisiones que vamos a tomar. Hay jugadores que están dentro de mi idea de juego, pero hay que ver. Algunos jugadores terminan contrato y hay que analizar sobre todo pensando en que la Copa te exige más, necesitas un plantel más numeroso de lo normal, el desgaste es más intenso que en los partidos del campeonato local".

Para Repetto, la base es buena y aunque no habrá muchos cambios, si se buscará reforzar la nómina con categoría: "Hay una base, independientemente que el equipo por diferentes motivos no termino como esperaba clasifica en los últimos partidos, aquí no estoy hablando de Pacho, pasaron muchas cosas que hicieron que al equipo le costará mucho. Hay que tomar decisiones que sean las mejores, no vamos a cambiar mucho, pero hay cosas que estamos evaluando y que todavía no están concretadas".

Finalmente, el uruguayo remarcó cuando asumirá el mando del equipo y los planes para la siguiente temporada: "Nosotros después del lunes 8 que se juega el último partido, el marte 9 asumimos. El equipo va a trabajar, apenas terminé el campeonato y se va a dar una licencia porque el campeonato comienza el 15. Aún no se lo hemos comunicado a los jugadores".

El técnico dejó claro que los cardenales buscarán ser protagonistas en la Copa y el FPC en 2026. Esta será la segunda experiencia del charrúa en suelo cafetero, en donde su etapa en Nacional no duró muchos partidos y terminó siendo cesado por el flojo rendimiento.

Santa Fe confía en que el entrenador celeste pueda ser clave para que el equipo pueda tener protagonismo a nivel continental. Los rojos buscan volver a tener campañas de éxito en el plano internacional como la que los llevó al título de la Sudamericana en 2015 y la del año 2013 en Libertadores, donde llegaron hasta las semifinales ante Olimpia.