Resiliencia de Nacional: Morelos confesó su motivación para el doblete a Santa Fe

Este miércoles se disputó un apasionante encuentro en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el marco estaba dado, dos hinchadas que alentaron a sus jugadores para alcanzar el triunfo, desafortunado el resultado para los locales, quienes se encontraron con el poder goleador del equipo antioqueño, Alfredo Morelos.

Morelos fue contudente contra Santa Fe: Atlético Nacional se llevó los tres puntos de Bogotá

Atlético Nacional se llevó los tres puntos de Bogotá, luego de aprovechar errores del equipo rival, el equipo antioqueño supo trabajar el partido, y luego de irse en desventaja por un gol de Ómar Frasica, quien aprovechó un gran pase de Hugo Rodallega, aguantando la marca y dejando cara cara al mediocampista de 33 años.

En la segunda parte el equipo antioqueño supo sacar lo mejor de si, la resiliencia para poder aguantar la embestida y sacar provecho a una pena máxima que el goleador supo concretar, en una primera instancia se creía que Edwin Cardona iba a ser el encargado de ejecutar, pero finalmente le cedió la responsabilidad a Alfredo.

El jugador de 29 años no paró allí, luego de una fantástica pelota filtrada por parte del diez, jugador que ingresó en la segunda parte, el goleador tuvo un mano a mano con Mosquera Marmolejo que en cordobés supo definir a placer, 1-2 en condición de visitante.

El goleador aseguró tras el término del juego: “Un partido difícil, no hicimos un buen primer tiempo, no agachamos la cabeza y en el segundo tiempo remontamos el partido. La hinchada de Nacional está en todo lado, fue un gran rival y felices de estar en esta gran institución".

Nacional remontó con doblete de Morelos: "el profe nos dio la charla para hacer lo que hicimos"

Seis goles en la presente Liga Betplay: “nos fuimos al camerino, el profe nos dio la charla para hacer lo que hicimos, la hinchada acá en la capital, tratamos de dar espectáculo”.

Morelos, al término del encuentro, y ser escogido la figura del encuentro en la capital de la república, confesó cuál es su motivación dentro del terreno de juego, especialmente en su celebración: “Es para mi esposa, para mi hija, para mi gente en Cereté, mi mamá, mis hermanas, para el equipo también, fuimos grandes por remontarlo en el segundo”.