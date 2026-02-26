Cristiano Ronaldo rompió con todo y anunció inesperada noticia en España

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol, no solo porque a sus 41 años está a punto de llegar a los 1.000 goles y de jugar una nueva edición de la Copa Mundial, sino porque ya se está proyectando a futuro y le apuesta a las inversiones deportivas, por lo que habría firmado un nuevo contrato para adquirir los derechos de un club español.

Fue justo el jueves 26 de febrero de 2026 que se confirmó una noticia de gran repercusión en el mundo del fútbol y de los negocios deportivos. Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25 % de las acciones de la Unión Deportiva Almería, club que actualmente milita en la Segunda División de España.

Lea también Colombia respira y sueña con el Mundial: categórica victoria frente a Venezuela

Cristiano Ronaldo hace importante negocio en España

La operación se realiza en un momento clave en la carrera del goleador portugués y de la situación deportiva del Almería. El negocio se llevó a cabo través de su compañía CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A. precisamente diseñada para manejar las inversiones del astro portugués fuera de la cancha.

La noticia fue anunciada oficialmente por propios representantes de Ronaldo y por el club andaluz, y representa un paso importante en la transición del delantero hacia el mundo empresarial y de la gestión deportiva. Con 41 años, Ronaldo continúa activo como futbolista en el Al‑Nassr FC de Arabia Saudita, pero ya comienza a construir su legado fuera del campo.

El presidente del club, Mohamed Al-Khereiji, mostró su satisfacción con la llegada de Ronaldo al accionariado. Al-Khereiji resaltó que el exjugador “conoce muy bien las ligas españolas” y que su presencia como inversor aporta experiencia y notoriedad al proyecto deportivo que lideran, tanto en la primera plantilla como en el crecimiento institucional del club.

Lea también Courtois está cansado de enfrentarse al Manchester City en Champions

Por otro lado, el propio Ronaldo se pronunció con un mensaje de aliento y confianza para los jugadores, cuerpo técnico, hinchas y demás accionistas. El goleador le mostró confianza al club, cree en el potencial que tienen y asegura que estará siguiendo de cerca todo el proyecto del club.

“Mi ambición es desde hace mucho tiempo contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. El Almería es un club con base sólida y claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar en la próxima fase”.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

¿Cómo va Almería en la Segunda División de España?

La escuadra comandada por 'Rubi' pasa por uno de sus mejores momentos en la competencia y sueña con el regreso a la máxima división del fútbol de España para la siguiente temporada. Almería completa cuatro victorias consecutivas que lo dejan justo en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 48, a tan solo dos unidades del líder, Racing de Santander.