El empate en Bogotá dejó sensaciones encontradas para Arturo Reyes, quien valoró el esfuerzo de su equipo tras igualar ante Inter de Palmira, pero no ocultó su frustración por haber dejado escapar la victoria en los minutos finales.

Reyes: "Me voy contento por la actitud, por cómo lucharon para conseguir el resultado"

El técnico destacó la actitud de sus dirigidos, resaltando la entrega mostrada a lo largo del compromiso: “Muy positivo para este grupo de jugadores. Me voy contento por la actitud, por cómo lucharon para conseguir el resultado”, afirmó Reyes, quien subrayó la importancia de sostener este tipo de actuaciones en lo que resta del semestre.

Sin embargo, también fue autocrítico al analizar el desenlace del partido. Con la ventaja parcial en el marcador, su equipo optó por replegarse en exceso, una decisión que terminó costando caro. “Cuando íbamos arriba, el equipo se metió muy atrás, sin pasar del medio campo, y eso le permitió al rival mejorar sus transiciones. Ahí llegaron las opciones que terminaron en el penalti y el empate”, explicó.

Reyes insistió en que, pese al resultado, el balance es alentador, especialmente por tratarse de un equipo que ha enfrentado múltiples dificultades, principalmente por lesiones. “Nos estamos haciendo fuertes en medio de la adversidad. Este grupo ha sabido competir, sobre todo de visitante, y hoy volvió a demostrarlo”, agregó.

Pereira hace las veces de local en Yopal, en el estadio Santiago de las Atalayas

El entrenador también proyectó lo que viene, haciendo énfasis en la necesidad de sumar puntos y consolidarse como local en Yopal. “Tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles. La gente nos ha acompañado y queremos retribuirle con buen juego. Ojalá podamos repetir actuaciones como la de hoy en casa”, señaló.

Aunque el empate dejó un sabor agridulce, en el entorno del equipo hay confianza en que el rendimiento mostrado en Bogotá sea un punto de partida para encarar con mayor solidez la recta final del campeonato. Enfrentarán al Cúcuta Deportivo el próximo martes en Yopal.