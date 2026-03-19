Deportivo Cali volvió a ceder terreno en casa tras empatar 1-1 frente a Independiente Santa Fe en Palmaseca, por la fecha 12 de la Liga Colombiana 2026, en un resultado que complica sus aspiraciones de ingresar al grupo de los ocho.

Cali le empató a Santa Fe: los cardenales perdieron los tres puntos

El conjunto verdiblanco inició con intensidad y presión alta, generando una opción clara en los primeros minutos con Ronaldo Pájaro, quien no logró concretar frente al arco rival. Sin embargo, con el paso del tiempo, el dominio del balón no se tradujo en profundidad, permitiendo que el equipo capitalino se asentara en defensa.

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La visita golpeó primero al minuto 31, tras un error en salida del Cali. Mateo Puerta recuperó el balón y asistió a Hugo Rodallega, quien definió con categoría ante Pedro Gallese para abrir el marcador. El tanto evidenció las dificultades ofensivas del local, que no logró reaccionar antes del descanso.

Para la segunda mitad, el equipo dirigido por Rafael Dudamel mostró una mejor cara. Con mayor intensidad, empezó a generar peligro y encontró el empate al minuto 55. Tras una jugada colectiva por el sector izquierdo, Andrés Correa envió un centro preciso que fue capitalizado por Julián Quiñones con un cabezazo certero.

El gol impulsó al Cali, que adelantó líneas y creó varias oportunidades claras, pero se encontró con la figura de Andrés Mosquera Marmolejo, determinante para sostener el empate con intervenciones clave.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron la victoria sin éxito. El empate deja sensaciones agridulces para el Cali, que sigue dejando escapar puntos en casa, mientras Santa Fe suma en una plaza difícil y se mantiene en la pelea por la clasificación.