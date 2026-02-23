Independiente Santa Fe se reencontró con la victoria al superar 2-1 a Junior de Barranquilla en El Campín, por la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026. El equipo capitalino dejó atrás una racha de tres partidos sin ganar y sumó un triunfo clave para recuperar confianza.

El delantero de Independiente Santa Fe aseguró sobre Teofilo Gutiérrez: “Esto es fútbol, hace parte del espectáculo, él es un tipo ya veterano igual yo entonces son cosas que quedan ahí en el campo, son cruces normales; sin embargo, eso demuestra el amor que tenemos todavía por esta profesión”.

Junior encontró el empate parcial mediante un penal sancionado por Wilmar Roldán

El arranque fue dinámico, con Santa Fe proponiendo desde el inicio y generando peligro con ‘Shirra’ Mosquera. La visita respondió con una ocasión clara desperdiciada por Yimmi Chará.

La apertura del marcador llegó al minuto 22, cuando Víctor Moreno definió dentro del área tras una asistencia de Frasica, aprovechando un desajuste defensivo del conjunto barranquillero.

Junior reaccionó y encontró el empate mediante un penal sancionado por Wilmar Roldán tras revisión del VAR. Luis Fernando Muriel ejecutó con calidad para el 1-1: “Él defiende su equipo, yo defiendo el mío y son cosas que quedan ahí en el campo. cómo lo que siempre ha sido en otros partidos como fue la Superliga, es su estilo, a él le gusta eso, ser más mediático, quizás provocar todo, pero pues hoy lo supimos manejar”.

Rodallega habló del choque contra Teo, pero también comentó un momento especial durante el juego, el cara a cara con el árbitro Wilmar Roldán: “A mí me tocó enfrentarlo a él, no solo a él, sino a todo su equipo que venía a defenderlo. Sin embargo, mis compañeros también estuvieron ahí. Estos partidos son así,al mismo Roldán también le dije, que venía como como a calmarme y yo le dije no, no me calmes”.

Rodallega, a Roldán: "yo ya estoy muy viejo en esto, y estos partidos tienen que ser así"

Rodallega habló con Roldán: “déjame que yo ya estoy muy viejo en esto, y estos partidos tienen que ser así, entonces dedícate a hacer tu trabajo y déjame hacer el mío”.

El capitán también fue claro con las situaciones de juego con Roldán, árbitro del encuentro contra Junior: “hablar del arbitraje no es lo mío, son reglamentos que ellos ya analizarán, él me explicó la jugada, me dijo que Marmolejo todavía no tenía la posesión del del balón y hubo un impacto, entonces pues él tiene que cobrarlo y lo estuvimos conversando, me dijo esto antes no se cobraba, este tipo de faltas no se cobraban, el arquero podía salir a protegerse con la rodilla y no se cobraba”.

Antes del descanso, Santa Fe volvió a tomar ventaja con un cabezazo de Scarpeta tras tiro de esquina. En el complemento, el ritmo bajó y las opciones fueron escasas, aunque Teófilo Gutiérrez inquietó sobre el final. Santa Fe llegó a 10 puntos; Junior se quedó con 12.