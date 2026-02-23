Neyser Villarreal lloró en el banco de suplentes del Cruzeiro: Tite lo defiende

El joven delantero colombiano Neiser Villarreal vivió una noche cargada de emociones en el fútbol brasileño durante el duelo en el que Cruzeiro se impuso a Pouso Alegre por la semifinal del Campeonato Mineiro. Más allá del resultado, la atención se centró en el atacante de 20 años, quien terminó entre lágrimas en el banquillo tras ser sustituido.

Neyser Villarreal desperdició un par de ocasiones: tras la sustitución, en el banco, el colombiano se quebró emocionalmente

Villarreal había sido inicialista ante la ausencia de Kaio Jorge, en una oportunidad importante para consolidarse en el equipo. Sin embargo, no logró marcar diferencias en el frente de ataque y fue reemplazado en el transcurso del compromiso por Bruno Rodrigues, en una decisión técnica que evidenció su discreto rendimiento en el partido.

Tras salir del campo, las cámaras captaron al colombiano visiblemente afectado, dejando ver la presión que enfrenta en su primera experiencia internacional. El cuerpo técnico reaccionó de inmediato: Tite y su asistente Matheus Bacchi se acercaron para brindarle apoyo y tranquilidad en un momento de frustración.

El episodio refleja el proceso de adaptación que atraviesa el exjugador de Millonarios, quien busca abrirse camino en el exigente fútbol brasileño mientras lidia con las expectativas propias de su proyección profesional.

Gran gesto de Tite, entrenador del Cruzeiro, quien respaldó a Neiyser Villarreal luego de llorar en el banco de suplentes: “Imaginen a un joven que se muda a un nuevo país y llega a un club prestigioso como Cruzeiro, con expectativas altísimas, con ganas de jugar bien, y eso crea expectativas”.

Tite habló de Neyser: "Es un chico de oro. Todos en la banca, no solo yo, lo trajimos, hablamos con él"

El DT de Cruzeiro respaldó el momento deportivo del jugador: “Surgieron oportunidades, pero así es la vida. Jugó bien, la precisión llegará pronto. Surgieron las oportunidades. Y le toca al entrenador, que tiene más experiencia, inculcarle un poco más de calma”.

El ex entrenador de la Selección de Brasil le envió un mensaje a la afición: “Se trata de pedirle a la afición que lo abrace. Es joven, trabaja duro, no es descuidado, no es negligente, no se relaja. Es un chico de oro. Todos en la banca, no solo yo, lo trajimos, hablamos con él, lo trajimos para que estuviera con nosotros, porque estaba conmovido”, concluyó.