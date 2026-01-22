Romance de Marlon Torres con el América: “buen ambiente, este grupo es especial”

América de Cali visita Tunja y el equipo espera un mejor rendimiento para la temporada 2026, en la que el equipo busca desesperadamente accede a la siguiente fase de la Copa Sudamericana y por supuesto la ilusión de una nueva estrella en el territorio colombiano.

El cuadro vallecaucano comenzó con una contundente victoria 3-0 frente al Internacional de Bogotá, previo al encuentro con los ‘ajedrezados’, los jugadores del equipo escarlata hablaron del juego en la ciudad de Tunja.

En la rueda de prensa del América de Cali, defensor central y bicampeón del club, Marlon Torres, mencionó que el equipo se estuvo preparando para afrontar un reto complicado: “Tunja siempre es una plaza difícil, es complicada, pero es una plaza que conocemos también”.

América visita Tunja, enfrenta a Boyacá Chicó

El jugador espera un nuevo triunfo que los encamine en la Liga desde la segunda fecha: “Obviamente va a ser difícil, lo que vamos a intentar es tener el balón porque va a ser un terreno complicado. Lo que no queremos es que sea un partido de trámite, ida y vuelta, la idea es concretar los goles lo más rápido posible y así quedarnos con los tres puntos”.

El jugador no se guardó nada, recordó las temporadas que ya vivió con el club rojo del Valle: “Me encuentro con una sede nueva gracias a Dios, creo que han hecho un buen trabajo a nivel de estructura del equipo y me alegra mucho por eso porque eso es lo que vivimos acá cuando no había nada de eso”.

"Desde que yo estaba, siempre ha sido un grupo bastante unido"

El referente hizo un paralelo de lo que se ha encontrado en esta nueva era junto al club: “Ahora me encuentro con un equipo bastante bueno siempre desde que yo estaba, siempre ha sido un grupo bastante unido, con un buen ambiente, este grupo es especial”.

América de Cali visitará a Boyacá Chicó este sábado, por la fecha 2 de la, en el estadio de La Independencia. El duelo está programado para las 8:30 de la noche.