¡Millonaria cifra! Gran botín para Santa Fe por ganar la Superliga

Santa Fecelebra un nuevo título en Colombia, el momento deportivo del equipo bajo las manos de Pablo Repetto ilusiona a los seguidores cardenales; su participación en Copa Libertadores le dejará un importante dividendo económico, pero esta Superliga también engrandece las arcas del León.

¿Cuánto dinero ganó Santa Fe por ser campeón de la Liga Betplay?

Por ganar la Liga Betplay del primer semestre de 2025, Independiente Santa Fe recibió 500.000 dólares por parte de la Dimayor, que corresponde al premio estipulado por la entidad. Además, recibirá otro dinero de la Conmebol.

Pues a Santa Fe le serán abonados 3 millones de dólares por cuenta de Conmebol debido a que participará en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América en 2026. Así, el Rojo tendrá la oportunidad de saldar deudas.

En total Santa Fe se hace con un botín de 3,5 millones de dólares por ser campeón de la Liga Betplay 2025-1, un dinero que seguramente no veía junto desde hace muchos años y que resulta un aliciente para la dirigencia.

¿Cuánto dinero ganó Santa Fe por ser campeón de la Superliga Betplay?

El año pasado, cuando Atlético Nacional se coronó con el título de la Superliga recibió un total de $670 millones de pesos. El cuadro cardenal aprovecha el premio que sirve como motivación para una cargada que puede ser muchísimo mejor a nivel de premios.

De la misma manera que Dimayor entrega el premio para el campeón, también premia el esfuerzo del equipo subcampeón, en la anterior edición se entregó un monto de $330 millones, los cuales recibirá el Junior de Barranquilla

La Dimayor repartió $1.000 millones entre ambos finalistas el año pasado, referencia directa para entender la cantidad y la forma de destinar los premios entrega la Superliga.