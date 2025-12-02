Santa Fe anunció nueva renovación de lujo para 2026

La temporada 2025 para Independiente Santa Fe llegó a su fin con un buen rendimiento tanto en la plantilla masculina como en la femenina, en donde a pesar de haber podido levantar solo un título a lo largo del año demostraron que el proyecto deportivo es bastante sólido y promete para grandes cosas en 2026.

El equipo que actualmente es dirigido por 'Pacho' López logró salir campeón del semestre de apertura, mientras que el de Omar Ramírez llegó a una nueva final que perdió contra Cali y disputó la Copa Libertadores, pero no pasó de la fase de grupos. Al equipo femenino hay que empezar a apostarle nuevamente y es por ello que las directivas del club tomaron la decisión de renovar a Ysaura Viso para la temporada 2026.

Le puede interesar: Santa Fe podría fichar a un defensa recién salido de Atlético Nacional

Ysaura Viso se queda en Santa Fe una temporada más

El equipo de Omar Ramírez fue de menos a más a lo largo de 2025 en un torneo local que tuvo un formato diferente, siendo más extenso y exigente, pero el cual lograron superar de buena manera para llegar a la gran final y disputar una nueva edición de la Copa Libertadores.

Para el torneo internacional se reforzaron de buena manera con figuras de nivel nacional e internacional, pero lamentablemente no pudieron clasificar de la fase de grupos. Aún así, el cuadro 'cardenal' decidió continuar con algunas de las jugadoras que llegaron para disputar la competencia, tal como lo es Juana Ortegón y recientemente Ysaura Viso.

La delantera venezolana fue confirmada como uno de los refuerzos de lujo que se preparan para asumir los retos que traerá 2026, en donde se espera que pueda brillar con sus goles y levantando un nuevo título, tal como lo hizo en su primer ciclo.

En otras noticias: Santiago Mosquera fulminó a los hinchas de Santa Fe

Lea también: En Santa Fe terminan el 2025 tranquilos: "el balance del año fue positivo"

¿Cómo le fue a Ysaura Viso en su primera Liga BetPlay con Santa Fe?

La atacante de 32 años es una vieja conocida del cuadro 'cardenal', ya que se habían topado en la temporada 2020. Fue este año en el que Viso demostró su jerarquía y olfato goleador para coronarse campeona, darle la segunda estrella a Santa Fe y llevarse de paso el "botín de oro" con un total de 14 anotaciones.