Santa Fe confirmó 2 nuevos refuerzos para la Liga BetPlay 2026

Santa Fe se vuelve a convertir en protagonista del presente mercado de fichajes, no solo por las exportaciones de figuras que ha hecho a nivel nacional e internacional, sino porque también le está apostando al talento de la cantera y confirmó dos nuevos refuerzos.

Las 'leonas' contaran con dos de lasa jóvenes figuras de sus escuelas formativas para el equipo absoluto en la temporada 2026, se trata de Mariana Cabrera y Helen Cárdenas, quienes comenzarán a formar parte del equipo que dirige el estratega, Omar Ramírez.

Lea también Camila Osorio contó con suerte en Doha y clasificó a segunda ronda

Presentación oficial de 2 nuevos fichajes en Santa Fe

Las 'leonas' buscarán ir por el título de Liga BetPlay que ya les ha arrebatado Deportivo Cali en dos ocasiones y espera lograrlo con dos apuestas importantes para la presente temporada, Helen Cárdenas y Mariana Cabrera, quienes llegan desde la cantera a unirse con las grandes figuras como lo son Viviana Acosta, Ysaura Viso, Gabriela Huertas, entre otras.

Dentro de las nuevas incorporaciones al equipo del estratega venezolano están las delanteras, Francelis Graterol y Natalia Orozco, la guardameta, Arianne González, y ahora la volante bogotana de 20 años procedente del Rayo Vallecano, Sofia Castañeda.

Ahora, Santa Fe llega como principal candidato para quedarse con el título, no solo para reivindicarse por las últimas finales perdidas contra Cali, sino por la plantilla de jugadoras que tiene para asumir la competencia y que se sigue fortaleciendo.

En otras noticias: ¿La Selección debe estar alrededor de quién?

¿Cuándo debuta Santa Fe en la Liga BetPlay 2026?

Dimayor ya dio a conocer el fixture oficial de la décima edición de la Liga BetPlay, en donde Santa Fe ya conoce al rival, el cual será Once Caldas, escuadra a la que se enfrentará en condición de visitante, en el Estadio Palogrande, el 15 de febrero sobre las 15:00 hora local.