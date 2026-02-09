Camila Osorio contó con suerte en Doha y clasificó a segunda ronda

La colombiana María Camila Osorio, N.80 del mundo, superó este lunes la primera ronda del torneo de Doha, beneficiada por el abandono por lesión de la británica Emma Raducanu (25ª) con un set para cada una; 2-6, 6-4, 2-0.

Vea también: Millonarios vs Águilas: confirman sede y hora para este miércoles 11 de febrero

Raducanu había perdido el sábado la final del WTA 250 de Cluj, en Rumanía, ante la rumana Sorana Cirstea.

La tenista de Cúcuta de 24 años se enfrentará en segunda ronda con la checa Katerina Siniakova (44ª).

Peor suerte corrieron la también colombiana Emiliana Arango (49ª), que se despidió en dos sets ante la china Wang Xinyu (33ª) 6-1, 7-5, y la brasileña Beatriz Haddad Maia (67ª), aplastada por la indonesia Janice Tjen (46ª) 6-0, 6-1, que será la rival en dieciseisavos de final de la principal favorita, la polaca Iga Swiatek.

Le puede interesar: Jhon Arias llegó a un territorio hostil: "Imposible respetar a un hombre sin palabra"

Tampoco fue un buen día para las representantes españolas. Jéssica Bouzas (45ª) perdió ante la rusa Anna Kalinskaya, y Cristina Bucsa no pudo en un igualado partido con la ucraniana Dayana Yastremska (42ª).

- Resultados del WTA 1000 de Doha, en Catar:

. Individual femenino - Primera ronda:

Janice Tjen (INA) derrotó a Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-0, 6-1

Linda Nosková (CZE/N.9) a Maya Joint (AUS) 6-4, 6-0

Maria Sakkari (GRE) a Zeynep Sönmez (TUR) 6-1, 6-3

Tereza Valentová (CZE) a Alexandra Eala (PHI) 7-6 (8/6), 6-1

Emma Navarro (USA/N.12) a Tatjana Maria (GER) 7-5, 6-1

Anna Kalinskaya (RUS) a Jessica Bouzas (ESP) 6-2, 6-1

Lea también: [VIDEO] Tenso momento en Argentina: hincha intentó agredir a jugador colombiano

Dayana Yastremska (UKR) a Cristina Bucsa (ESP) 6-4, 4-6, 7-6 (7/5)

Jelena Ostapenko (LAT) a Anastasia Zakharova (RUS) 6-7 (6/8), 6-3, 6-4

María Camila Osorio (COL) a Emma Raducanu (GBR) 2-6, 6-4, 2-0 y abandono

Katerina Siniakova (CZE) a Clara Tauson (DEN/N.11) 6-4, 6-1

Zheng Qinwen (CHN) a Sofia Kenin (USA) 4-6, 6-1, 6-2

Wang Xinyu (CHN) a Emiliana Arango (COL) 6-1, 7-5