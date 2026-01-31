Santa Fe tiene listo un lujoso fichaje; fue pretendido por Nacional y Millonarios

Independiente Santa Fe, que no ha podido lograr victorias en la presente edición de la Liga BetPlay y viene de obtener tres empates consecutivos, sigue analizando más refuerzos a su plantilla de jugadores pensando en lo que será su participación en la Copa Libertadores.

El técnico Pablo Repetto todavía tiene en mente sumar otros dos elementos más a su nómina, donde uno de ellos ya está prácticamente cerrado y llegará en condición de préstamo por un año con opción de compra, procedente de Águilas Doradas.

Confirman nuevo refuerzo en Santa Fe

Se trata del lateral derecho Mateo Puerta, quien desde meses anteriores venía despertando interés en grandes clubes del fútbol colombiano como Atlético Nacional y Millonarios (también Independiente Medellín), sin embargo, nunca prosperaron esas negociaciones y el defensor antioqueño de 28 años continuó su carrera en Águilas Doradas.

Pues bien, ahora el jugador está listo para afrontar un nuevo reto con la camiseta de Independiente Santa Fe, así lo confirmó el periodista Julián Capera, asegurando que ya existe un acuerdo entre las partes, donde Puerta renovará su contrato con el conjunto dorado, pero irá cedido por un año al cuadro ‘cardenal’, que se espera lo presente de manera oficial en las próximas horas.

¿Cuál es el fichaje que le hace falta a Santa Fe?

Repetto y las directivas del ‘León’ saben que la idea es conseguir un nuevo extremo que pueda jugar por la banda izquierda, había la posibilidad de contratar a Emerson Rivaldo Rodríguez, pero este jugador decidió quedarse a jugar en el fútbol de Bulgaria, así que siguen en la búsqueda de este nuevo delantero.

Cabe recordar que tras confirmarse la salida del delantero Jorge Luis Ramos al fútbol peruano (Universidad César Vallejo), el equipo rojo de la capital del país ha quedado con un cupo extra en su lista de 25 jugadores admitidos para inscribir en las competencias del 2026, así que se prevé la llegada de un nuevo extremo.

