Santa Fe tendría cerrado el fichaje de un ex Nacional y América

Independiente Santa Fe está próximo a oficializar la llegada de un futbolista con amplio recorrido en el fútbol colombiano y con pasado en varios clubes considerados grandes del país.

Todo indica que Yerson Candelo será nuevo jugador del conjunto cardenal, información que fue revelada por el periodista Carlos Alemán y que ya venía tomando fuerza desde hace varias semanas en el entorno del club bogotano.

Lea también Edwar López tiene nuevo equipo en la Liga BetPlay tras salir de Santa Fe

El interés de Santa Fe por Candelo no es reciente. En mercados anteriores su nombre ya había sido relacionado con el León, aunque en ese momento las conversaciones no llegaron a buen puerto.

Ahora, con el equipo clasificado a la Copa Libertadores 2026, el panorama parece más favorable y la dirigencia busca reforzar su nómina con futbolistas de experiencia y recorrido.

Si bien Santa Fe ya aseguró al lateral derecho Helibelton Palacios, Candelo es un jugador polifuncional, capaz de desempeñarse tanto como lateral como volante por banda, lo que suma variantes tácticas.

Balance de Yerson Candelo en América

El vallecaucano, próximo a cumplir 34 años, viene de actuar durante el último año y medio con América de Cali, donde fue una pieza habitual dentro del plantel profesional.

Durante 2025, Candelo disputó 32 partidos con el cuadro escarlata, registrando un gol y una asistencia, y nunca se consolidó en el XI inicialista del equipo.

Lea también Didier Moreno tiene acuerdo con un club del FPC tras salir de Junior

Trayectoria de Yerson Candelo

A lo largo de su carrera, el futbolista ha vestido las camisetas de Deportivo Cali, Atlético Nacional, Querétaro de México, Aucas de Ecuador y Criciúma de Brasil, acumulando experiencia a nivel nacional e internacional.

En Santa Fe consideran que ese recorrido puede ser clave para afrontar la Libertadores, torneo en el que el club aspira a competir con solidez, mientras se ultiman detalles para hacer oficial la llegada de Yerson Candelo.