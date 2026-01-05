Edwar López tiene nuevo equipo en la Liga BetPlay tras salir de Santa Fe

Edwar López tiene nuevo equipo tras cerrar su etapa en Independiente Santa Fe y todo indica que continuará su carrera en Deportes Tolima para la próxima temporada.

De acuerdo con la información conocida en los últimos días, el extremo habría llegado a un acuerdo con el club pijao durante la última semana de diciembre, quedando todo encaminado para su incorporación.

El periodista Julián Capera informó que el futbolista ya está listo para viajar a Ibagué, donde se someterá a los exámenes médicos de rigor antes de firmar su contrato.

La llegada de López al Tolima se daría por expreso pedido del entrenador Lucas González, quien ya lo dirigió anteriormente durante su paso por América de Cali y conoce bien sus características.

El jugador, nacido en Apartadó (Antioquia), arribará como agente libre, luego de alcanzar un acuerdo para desvincularse de Independiente Santa Fe.

Estadísticas de Edwar López en Independiente Santa Fe

López, de 30 años, militó durante tres semestres en el conjunto cardenal, periodo en el que disputó 66 partidos, marcó tres goles y aportó tres asistencias.

Entre esas asistencias se destaca la que le entregó a Hugo Rodallega en el gol que le dio a Santa Fe el título de la Liga BetPlay 2025-I, una de las acciones más recordadas de su paso por el club.

Trayectoria de Edwar López, posible nuevo jugador del Tolima

De confirmarse su llegada al Tolima, este será el octavo equipo en la carrera profesional de Edwar López en el fútbol colombiano, tras jugar en Orsomarso, Atlético Huila, Independiente Medellín, Once Caldas, Deportivo Pasto, América de Cali e Independiente Santa Fe.

Además, el mediocampista cuenta con experiencia internacional, luego de haber actuado en Sanjoanense y Lusitano de Portugal, Olimpia de Paraguay, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata.