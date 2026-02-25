Santa Fe vs Nacional EN VIVO HOY miércoles 25 de febrero- Liga BetPlay

Vuelve uno de los duelos más esperados de la Liga Betplay y el cual será acogido en la ciudad de Bogotá, en el Estadio El Campín, escenario deportivo que le abrirá las puertas a dos de los equipos que cuentan con mejor presente deportivo en la competencia.

Santa Fe llega a este duelo con la "frente en alto" tras volver a sumar de a tres puntos en condición de local frente a Junior de Barranquilla, un resultado importante que cortó una racha negativa de tres partidos sin ganar y que le permite volver a acercarse a los ocho mejores del campeonato.

Mientras que por el lado de Atlético Nacional también retomó el camino de la victoria luego de haber caído ante Cali y derrotó en el Atanasio Girardot a Alianza FC por un contundente marcador de 3-0. Ahora el nuevo reto será en condición de visitante, la cual no los ha beneficiado últimamente, y en donde los árbitros serán los siguientes.

Lea también Frank Fabra rompió el silencio tras su salida de Boca Juniors

Santa Fe vs Nacional: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 25 de febrero

El partido Santa Fe vs Nacional por la quinta fecha de la Liga BetPlay se disputará este miércoles 25 de febrero a partir de las 18:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

En otras noticias: Millonarios y Medellín apuntan a la Comisión Arbitral

¿Cómo llegan Santa Fe y Nacional en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?

El mejor posicionado en este encuentro es el 'verde paisa', el cual se encuentra ubicado en la quinta casilla, habiendo disputado cinco partidos, cuatro victorias y una derrota, que lo dejan con 12 puntos.

Mientras que el cuadro 'cardenal' lleva ocho partidos jugados, dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas, lo que le permite sumar 10 puntos y ubicarse en el puesto 12.