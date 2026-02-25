Frank Fabra rompió el silencio tras su salida de Boca Juniors

Para nadie es un secreto que la salida de Frank Fabra de Boca Juniors sorprendió a todos los seguidores, pues el colombiano se había convertido en referente del cuadro Xeneize, teniendo en cuenta los ocho años que estuvo vistiendo la camiseta del cuadro argentino.

Ante su salida de Boca Juniors, fueron muchos los rumores en los que estuvo vinculado Frank Fabra, lo que generó todo tipo de especulaciones sobre su situación con la directiva de Boca, lo que hizo que algunos aficionados señalaran al exjugador de la selección Colombia.

Fabra contó detalles de su salida de Boca Juniors

En entrevista con Win Sports, Frank Fabra contó detalles de su salida de Boca Juniors, afirmando que no tomó nada personal; antes se mostró agradecido con la institución por los ocho años que estuvo allí y los nueve títulos que logró dejar en las vitrinas del equipo argentino.

“Lo de Boca nunca lo voy a tomar personal. Jugué ocho años, casi siempre fui titular, logré ganar nueve títulos. Siempre me voy a quedar con las cosas buenas”, fueron las declaraciones del lateral izquierdo.

Es importante destacar que Frank Fabra fue altamente señalado durante la final de la Copa Libertadores del 2023, en la cual Boca Juniors sufrió una derrota por dos goles a uno ante Fluminense. El jugador colombiano fue expulsado en los últimos minutos del encuentro, lo cual provocó diversas acciones y comentarios en contra del cafetero, lo que resultó en una fractura en su relación con los seguidores argentinos.

Frank Fabra habló sobre las polémicas que tuvo

Por último, Fabra se refirió a las polémicas que tuvo durante su carrera, sobre todo la última, donde fue visto cantando la canción de Atlético Nacional, lo que hizo que todos los seguidores del Medellín lo señalaran e hicieran que su fichaje estuviera en duda, a pesar de tener un acuerdo de palabra.

“Se dijeron muchas cosas, no me gusta salir a aclarar, me encanta jugar, así que lo que pueda hacer lo haré dentro de la cancha. Fue una salida en diciembre, fue una salida de amistad. Se dio ese momento, estábamos molestando”, aseguró el exjugador de la Selección Colombia.