Santa Fe vs Pereira EN VIVO HOY miércoles 28 de enero - Liga BetPlay 2026-I

Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira se enfrentarán este miércoles 28 de enero en el estadio El Campín, en duelo correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, con la necesidad de sumar para no perder terreno en el arranque del campeonato.
El conjunto cardenal llega a este compromiso con dos puntos, luego de empatar 1-1 como local ante Águilas Doradas y 1-1 en Manizales frente a Once Caldas, resultados que lo mantienen en la mitad de la tabla.
Por su parte, Deportivo Pereira suma apenas una unidad, tras caer 0-2 ante Llaneros en la primera jornada y empatar 0-0 frente a Fortaleza en la segunda, ambos compromisos marcados por la falta de contundencia ofensiva.
Los Matecañas arribaron a Bogotá con toda su plantilla, aunque continúan sin poder inscribir a los futbolistas contratados como refuerzos para el primer semestre, debido a la restricción impuesta por la FIFA, una situación que sigue condicionando su armado para este inicio de temporada.
Santa Fe vs Pereira: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 28 de enero
El partido Santa Fe vs Pereira por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este miércoles 28 de enero a partir de las 18:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de Youtube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 18:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30
España: 01:30
Bolivia y Venezuela: 19:30
Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 18:30 (Chicago) - 15:30 (Los Ángeles)
México: 17:30