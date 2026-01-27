Los dos últimos futbolistas que 'reforzarían' al Santa Fe de Pablo Repetto

Independiente Santa Fe continúa analizando cómo utilizar sus últimos dos cupos disponibles para la inscripción de jugadores para la Liga BetPlay 2026-I.

Si bien la intención inicial del cuerpo técnico es incorporar futbolistas que se ajusten a los requerimientos del entrenador Pablo Repetto, no se descarta que finalmente se recurra a jugadores que ya pertenecen a la institución.

De acuerdo con la información entregada por el periodista Óscar Ostos, hay un par de futbolistas que inicialmente no entraban en los planes del entrenador, razón por la cual la dirigencia les buscó equipo para el presente semestre.

Sin embargo, las gestiones no llegaron a buen puerto, lo que mantiene abierta la posibilidad de que ambos terminen siendo inscritos en la plantilla profesional para el actual torneo.

Meléndez y Cortés, dos futbolistas que serían inscritos en Santa Fe

Estos son Jhon Meléndez y Kevin Cortés, jugadores que ya superan los 20 años de edad y que, por reglamento, ocuparían cupo dentro de los 25 permitidos para cada club en la Liga BetPlay.

Meléndez, lateral derecho de 24 años, viene haciendo parte de Santa Fe desde 2023 y tuvo participación el año anterior, pero no estaba contemplado por Repetto, motivo por el cual se intentó su salida sin éxito.

De hecho, el club adelantó conversaciones con Deportivo Pasto y Cúcuta Deportivo, aunque en ninguno de los dos casos se cerró un acuerdo para su cesión o transferencia.

La situación de Kevin Cortés es distinta, ya que el mediocampista de 22 años se encontraba cedido en Boyacá Chicó, préstamo que fue interrumpido por Santa Fe, aunque tampoco se consiguió un nuevo destino para este 2026.

Cabe recordar que una de las prioridades del club era reforzar la zona ofensiva con un extremo, pero si el panorama no cambia en los próximos días, no se descarta inscribir a Meléndez y Cortés para completar el cupo de 25 jugadores por club.