Santa Fe ya sufre por Repetto: inesperada sorpresa en su contrato

Pablo Repetto fue presentado este martes 2 de diciembre como nuevo entrenador de Independiente Santa Fe. El uruguayo habló en la rueda de prensa sobre lo que lo llevó a elegir al cuadro cardenal y además dio detalles de lo que será su proyecto en el elenco capitalino.

Sin embargo, una de las situaciones que no pasó desapercibida fue la manifestación del presidente del cuadro rojo, Eduardo Mendéz quien dio una sorpresa al referirse al contrato del técnico y una posible cláusula de rescisión en caso de que el uruguayo quiera cambiar de equipo como su antecesor Jorge Bava.

Nadie quiere que un técnico se vaya, no es fácil. Hay cláusulas y por lo general son consecuentes. El profesor tiene contrato hasta diciembre, si en junio, nos da el título y de pronto le da por irse, indemnizarlo y ante eso nadie lo puede retener, aspiro que no sea, no hay cláusula.

Él terminará el contrato y si le sale una oferta y lo llaman del Barcelona, pues tendrá que irse, yo boy a retenerlo. Siempre he dirigido con responsabilidad económica. Si en junio es campeón y se lo lleva un equipo nos tocará sentar y mirar. No hay que empeñar el club porque hay que actuar coherente y responsablemente.

Ya a primera hora de este martes, durante una entrevista con Carlos Antonio Vélez había revelado los motivos por los que eligió llegar al cardenal: "Jugar la Copa Libertadores seduce a cualquier entrenador y eso inclinó todo. Para mí es una de mis mejores experiencias a nivel de resultados, una final de Copa no se da todos los días".

Además, el uruguayo también apunto el objetivo en la Copa Libertadores 2026: "Hoy tengo una idea, pero no hay una definición sobre las decisiones que vamos a tomar. Hay jugadores que están dentro de mi idea de juego, pero hay que ver. Algunos jugadores terminan contrato y hay que analizar sobre todo pensando en que la Copa te exige más, necesitas un plantel más numeroso de lo normal, el desgaste es más intenso que en los partidos del campeonato local".

Repetto dejó claro que los cardenales buscarán ser protagonistas en la Copa y el FPC en 2026. Esta será la segunda experiencia del charrúa en suelo cafetero, en donde su etapa en Nacional no duró muchos partidos y terminó siendo cesado por el flojo rendimiento.

Santa Fe confía en que el entrenador celeste pueda ser clave para que el equipo pueda tener protagonismo a nivel continental. Los rojos buscan volver a tener campañas de éxito en el plano internacional como la que los llevó al título de la Sudamericana en 2015 y la del año 2013 en Libertadores, donde llegaron hasta las semifinales ante Olimpia.