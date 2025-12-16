Sorpresa en Millonarios; club europeo lanzó oferta por una de sus joyas

Millonarios, bajo la nueva dirección deportiva del argentino Ariel Michaloutsos, busca reforzar su nómina de jugadores y ya ha realizado movimientos en este mercado de fichajes, recordando que ya había anunciado de manera oficial la llegada del delantero Carlos Darwin Quintero y el volante Mateo García.

El equipo azul de la capital del país también tiene la intención de traer nuevos jugadores extranjeros, por eso, ya ha dado salida al brasileño Bruno Sávio y al costarricense Juan Pablo Vargas, a la espera de lo que suceda con Santiago Giordana y su posible salida.

Club europeo le quitaría un referente a Millonarios

Mientras el conjunto 'embajador' va ejecutando la tarea de la conformación de la nómina para el 2026, ha llegado una oferta inesperada por uno de sus referentes y jugadores con mayor proyección hacia el futuro.

Así lo confirmó el periodista Julián Capera, asegurando que un equipo ucraniano ha enviado una oferta formal por el mediocampista Nicolás Arévalo, jugador que en los últimos meses se ganó la titularidad en Millonarios con destacadas actuaciones pese a su corta edad (22 años).

Los números de Nicolás Arévalo y su valor en el mercado

La fuente indica que esta semana los clubes involucrados negociarán el fichaje y se prevé que el traspaso llegue a buen puerto, especialmente por la oportunidad de que el jugador haga el salto al fútbol del Viejo Continente.

Mediocampista de primera línea que según datos de Transfermarkt tiene un valor en el mercado de 1 millón de euros, jugador que tiene contrato con Millonarios hasta junio de 2028 y que en este año alcanzó a disputar 39 partidos con la camiseta 'albiazul', logrando una buen regularidad en el club bogotano.