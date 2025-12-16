Tres equipos han mostrado interés en Álvaro Montero para 2026

Álvaro Montero vuelve a estar en el radar del mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, con tres equipos interesados en contar con sus servicios.

Lea también Luis Ramos fue anunciado por un 'grande' luego de salir de América

El arquero guajiro, de 30 años, no ha tenido el protagonismo esperado en Vélez Sarsfield, donde su participación ha sido limitada durante el último tiempo.

Estadísticas de Álvaro Montero en Vélez Sarsfield

De hecho, Montero apenas ha atajado en dos partidos oficiales con el equipo de Liniers, en uno de ellos logrando mantener su arco en cero.

Pese a ese panorama, se conoció que existen tres pretendientes para el guardameta colombiano: dos clubes de la Liga MX y el propio Vélez Sarsfield.

Desde Argentina, el club le habría manifestado a Montero su intención de retenerlo, con la promesa de otorgarle mayor continuidad en la próxima temporada.

Este escenario reduce la posibilidad de un regreso al fútbol colombiano y vuelve a tomar fuerza la opción de que el arquero se mantenga en el fútbol argentino.

Lea también Andrés Ricaurte tiene nuevo equipo en la Liga BetPlay luego de su paso por Fortaleza

El principal objetivo de Montero es recuperar regularidad para volver a ser tenido en cuenta por la Selección Colombia, pensando en la Copa del Mundo de 2026.

En los próximos días se espera que se esclarezca su futuro y se confirme en qué equipo jugará Álvaro Montero durante el próximo año.