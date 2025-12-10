Sorteo de la Liga BetPlay 2026 EN VIVO - se conocen las 19 fechas

Este miércoles 10 de diciembre se realizará el sorteo de la Liga BetPlay 2026 en las instalaciones de Win Sports, un evento marcado por ajustes clave para la próxima temporada. La ceremonia también incluirá el sorteo del Torneo BetPlay, que podría presentar modificaciones en su formato.

La fecha del sorteo es inusual, pues la Dimayor busca adelantar el calendario con el objetivo de finalizar el torneo antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. Esto obligó a replantear varias estructuras tradicionales del campeonato.

Cambios en el formato de la Liga BetPlay

Una de las principales novedades será la reducción de 20 a 19 fechas en el todos contra todos, eliminando la jornada de clásicos que solía ser uno de los puntos más llamativos del semestre.

Además, los tradicionales cuadrangulares serán reemplazados por una fase de playoffs. Este cambio pretende agilizar la competencia y acortar las semanas de competencia para ajustarse al apretado calendario internacional.

Con estos ajustes, la próxima temporada del fútbol colombiano llegará cargada de transformaciones que buscan eficiencia y adaptación, en un 2026 condicionado por la cita mundialista.

Sorteo de la Liga BetPlay 2026: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 10 de diciembre

El sorteo de la Liga BetPlay 2026 se efectuará este miércoles 10 de diciembre a partir de las 18:30 (hora local). El evento se podrá ver en Win Sports + y el canal de YouTube de Dimayor, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Estados Unidos: 17:30 (D.C. y Florida) - 18:30 (Chicago) - 15:30 (Los Ángeles)

México: 17:30

España: 01:30