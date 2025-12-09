Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Deportes Tolima

Final Junior vs Tolima: razón de la controversial programación de Dimayor

El partido de ida se disputará el viernes 12, y la vuelta será el martes 16 de diciembre.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Razón de la programación de la final Junior vs Tolima
Tolima vs Junior - Liga BetPlay 2025-II // Colprensa

La Dimayor sorprendió al anunciar una programación poco habitual para la final de la Liga BetPlay 2025-II entre Junior FC y Deportes Tolima. Aunque tradicionalmente las finales se juegan miércoles y domingo, esta vez el calendario se movió de forma significativa por una razón estratégica ligada a los torneos internacionales.

Primera decisión de Nacional tras quedar eliminado de la Liga BetPlay 2025-II

Lea también

Primera decisión de Nacional tras quedar eliminado de la Liga BetPlay 2025-II

Fechas y horarios de la final Junior vs Tolima por Liga BetPlay 2025-II

La ida se disputará el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, un día atípico para abrir una final en Colombia. La vuelta quedó programada para el martes 16 de diciembre a las 7:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, también lejos del habitual domingo decisivo.

Según se conoció, la razón de fondo tiene que ver con la Conmebol. El sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana está programado para el 18 de diciembre, apenas dos días después del juego definitivo en Ibagué. Dimayor, consciente de los tiempos, buscó garantizar que los cupos colombianos estuvieran totalmente definidos antes del sorteo.

El objetivo es evitar que alguno de los clubes quede ubicado forzosamente en el bombo 4, como ya ocurrió en años recientes, debido a clasificaciones tardías o a la falta de confirmación en las casillas Colombia 1, 2, 3 y 4.

¿Cómo se reparten los cupos de Tolima y Junior a torneos internacionales?

En lo deportivo, el panorama para ambos clubes también queda claro. Si Deportes Tolima se corona campeón, tomará el cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores como Colombia 1.

En ese escenario, Junior sería enviado a la Copa Sudamericana para el 2026, ocupando la casilla correspondiente por reclasificación.

América, cerca de anunciar dos refuerzos 'top' para 2026

Lea también

América, cerca de anunciar dos refuerzos 'top' para 2026

Si, por el contrario, Junior es el que levanta la estrella, será el equipo barranquillero quien asegure su lugar en la fase de grupos de Libertadores. Tolima, en ese caso, jugará Libertadores, pero desde la fase previa.

Así las cosas, la modificación del calendario no solo atiende a necesidades de logística internacional, sino que también apunta a proteger la posición competitiva de los clubes colombianos.

En esta nota

Deportes Tolima Junior Fútbol Colombiano Dimayor