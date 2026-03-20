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América de Cali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de América sobre Águilas

América de Cali llegó a 20 puntos, después de seis victorias, dos empates y tres derrotas.
Daniel Zabala
América de Cali
Futbolistas del América de Cali - 2026 // x: @AmericadeCali

América de Cali se consolidó en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay al derrotar este viernes 20 de marzo a Águilas Doradas en partido válido por la fecha 12.

El conjunto 'escarlata' se impuso con marcador de 1-0 gracias a la anotación lograda por Yeison Guzmán.

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América en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 24 puntos

2. Pasto - 24 puntos

3. Once Caldas - 23 puntos

4. Internacional de BOgotá - 21 puntos

5. América - 20 puntos

6. Bucaramanga - 19 puntos

7. Tolima - 19 puntos

8. Junior - 19 puntos

9. Millonarios - 17 puntos

10. Cali - 16 puntos

11. Llaneros - 15 puntos

12. Águilas - 15 puntos

13. Fortaleza - 14 puntos

14. Medellín - 13 puntos

15. Santa Fe - 12 puntos

16. Jaguares - 10 puntos

17. Alianza - 8 puntos

18. Cúcuta - 7 puntos

19. Boyacá Chicó - 7 puntos

20. Pereira - 5 puntos

Calendario que le queda a América

Fecha 13 - 25 de marzo

América Vs Llaneros

Fecha 14 - 30 de marzo

Medellín Vs América

Fecha 15 - 2 de abril

América vs Bucaramanga

Fecha 16 - 5 de abril

Cúcuta Vs América

Fecha 17 - 19 de abril

América Vs Millonarios

Fecha 18 - 25 de abril

Cali Vs América

Fecha 19 - 2 de mayo

América Vs Pereira

En esta nota

América de Cali Águilas Doradas Liga Betplay Bucaramanga Millonarios Deportivo Cali Atlético Nacional Cúcuta Deportivo Boyacá Chicó Independiente Medellín

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