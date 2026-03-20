Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de América sobre Águilas

América de Cali se consolidó en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay al derrotar este viernes 20 de marzo a Águilas Doradas en partido válido por la fecha 12.

El conjunto 'escarlata' se impuso con marcador de 1-0 gracias a la anotación lograda por Yeison Guzmán.

América en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 24 puntos

2. Pasto - 24 puntos

3. Once Caldas - 23 puntos

4. Internacional de BOgotá - 21 puntos

5. América - 20 puntos

6. Bucaramanga - 19 puntos

7. Tolima - 19 puntos

8. Junior - 19 puntos

9. Millonarios - 17 puntos

10. Cali - 16 puntos

11. Llaneros - 15 puntos

12. Águilas - 15 puntos

13. Fortaleza - 14 puntos

14. Medellín - 13 puntos

15. Santa Fe - 12 puntos

16. Jaguares - 10 puntos

17. Alianza - 8 puntos

18. Cúcuta - 7 puntos

19. Boyacá Chicó - 7 puntos

20. Pereira - 5 puntos

Calendario que le queda a América

Fecha 13 - 25 de marzo

América Vs Llaneros

Fecha 14 - 30 de marzo

Medellín Vs América

Fecha 15 - 2 de abril

América vs Bucaramanga

Fecha 16 - 5 de abril

Cúcuta Vs América

Fecha 17 - 19 de abril

América Vs Millonarios

Fecha 18 - 25 de abril

Cali Vs América

Fecha 19 - 2 de mayo

América Vs Pereira