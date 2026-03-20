Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de América sobre Águilas

América de Cali se consolidó en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay al derrotar este viernes 20 de marzo a Águilas Doradas en partido válido por la fecha 12.
El conjunto 'escarlata' se impuso con marcador de 1-0 gracias a la anotación lograda por Yeison Guzmán.
América en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 24 puntos
2. Pasto - 24 puntos
3. Once Caldas - 23 puntos
4. Internacional de BOgotá - 21 puntos
5. América - 20 puntos
6. Bucaramanga - 19 puntos
7. Tolima - 19 puntos
8. Junior - 19 puntos
9. Millonarios - 17 puntos
10. Cali - 16 puntos
11. Llaneros - 15 puntos
12. Águilas - 15 puntos
13. Fortaleza - 14 puntos
14. Medellín - 13 puntos
15. Santa Fe - 12 puntos
16. Jaguares - 10 puntos
17. Alianza - 8 puntos
18. Cúcuta - 7 puntos
19. Boyacá Chicó - 7 puntos
20. Pereira - 5 puntos
Calendario que le queda a América
Fecha 13 - 25 de marzo
América Vs Llaneros
Fecha 14 - 30 de marzo
Medellín Vs América
Fecha 15 - 2 de abril
América vs Bucaramanga
Fecha 16 - 5 de abril
Cúcuta Vs América
Fecha 17 - 19 de abril
América Vs Millonarios
Fecha 18 - 25 de abril
Cali Vs América
Fecha 19 - 2 de mayo
América Vs Pereira