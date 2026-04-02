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América de Cali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de América sobre Bucaramanga

América de Cali se acercó a la clasificación, mientras que Bucaramanga registró su tercera derrota consecutiva.
Daniel Zabala
América derrotó a Bucaramanga y se aseguró en los ocho
América derrotó a Bucaramanga y se aseguró en los ocho // Foto de América de Cali

América de Cali dio un paso importantísimo hacia la clasificación en la Liga BetPlay al derrotar este jueves 2 de abril a Atlético Bucaramanga en partido válido por la fecha 15.

El equipo escarlata se impuso con marcador de 2-0 gracias a las anotaciones de Yeison Guzmán y Josen Escobar.

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América en los ocho

Con la victoria, América llegó a 25 puntos y se instaló en el grupo de los ocho. Ahora, los dirigidos por David González estarían a cuatro o cinco unidades para asegurar la clasificación.

Por otro lado, Atlético Bucaramanga se complicó aún más al registrar su tercera derrota consecutiva y quedar con 19 unidades por fuera de los ocho.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 31 puntos

2. Deportivo Pasto - 28 puntos

3. Deportes Tolima - 26 puntos

4. Junior - 25 puntos

5. América - 24 puntos

6. Once Caldas - 24 puntos

7. Millonarios - 21 puntos

8. Internacional - 21 puntos

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9. Llaneros - 20 puntos

10. Bucaramanga - 19 puntos

11. Deportivo Cali - 19 puntos

12. Águilas Doradas - 19 puntos

13. Santa Fe - 18 puntos

14. Medellín - 16 puntos

15. Fortaleza - 15 puntos

16. Cúcuta - 12 puntos

17. Alianza - 12 puntos

18. Boyacá Chicó - 11 puntos

19. Jaguares - 11 puntos

20. Pereira - 6 puntos

En esta nota

América de Cali Atlético Bucaramanga Liga Betplay Deportivo Cali Millonarios Atlético Nacional Deportivo Pasto

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