Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de América sobre Bucaramanga

América de Cali dio un paso importantísimo hacia la clasificación en la Liga BetPlay al derrotar este jueves 2 de abril a Atlético Bucaramanga en partido válido por la fecha 15.
El equipo escarlata se impuso con marcador de 2-0 gracias a las anotaciones de Yeison Guzmán y Josen Escobar.
América en los ocho
Con la victoria, América llegó a 25 puntos y se instaló en el grupo de los ocho. Ahora, los dirigidos por David González estarían a cuatro o cinco unidades para asegurar la clasificación.
Por otro lado, Atlético Bucaramanga se complicó aún más al registrar su tercera derrota consecutiva y quedar con 19 unidades por fuera de los ocho.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 31 puntos
2. Deportivo Pasto - 28 puntos
3. Deportes Tolima - 26 puntos
4. Junior - 25 puntos
5. América - 24 puntos
6. Once Caldas - 24 puntos
7. Millonarios - 21 puntos
8. Internacional - 21 puntos
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9. Llaneros - 20 puntos
10. Bucaramanga - 19 puntos
11. Deportivo Cali - 19 puntos
12. Águilas Doradas - 19 puntos
13. Santa Fe - 18 puntos
14. Medellín - 16 puntos
15. Fortaleza - 15 puntos
16. Cúcuta - 12 puntos
17. Alianza - 12 puntos
18. Boyacá Chicó - 11 puntos
19. Jaguares - 11 puntos
20. Pereira - 6 puntos