[VIDEO] Guzmán sigue encendido: Así fue gol que le marcó al Atlético Bucaramanga

El mediocampista antioqueño de 28 años, Yeison Guzmán, fue el encargado de abrir el marcador en el estadio Pascual Guerrero.

Es el décimo gol que marca el mediocampista, nueve por Liga y uno por Copa. Además es el cuarto penal que le marcan al América en el campeonato.

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Con la victoria parcial el cuadro de David González lo deja con 15 unidades y en la quinta casilla, a un paso de coronar su paso a las semifinales del campeonato local, teniendo en cuenta que tiene participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El equipo americano pasó angustias por una posibilidad de pena máxima para Bucaramanga, Pons desperdició el cobro, antes de finalizar el primer tiempo en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.