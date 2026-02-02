Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Liga Betplay

Millonarios sale del último lugar: así va la tabla de la Liga Betplay

En plena fecha cuatro los embajadores igualaron contra el poderoso y salieron del fondo la clasificación.
Camilo Nieto
Falcao García, jugador de Millonarios.
Falcao García, jugador de Millonarios. // @millosfcoficial

El equipo embajador terminó un accidentado encuentro contra el Independiente Medellín, esto luego de suspenderse el partido dominical, teniendo que terminar 35 minutos este lunes 2 de febrero. El juego quedó 0-0 gracias a las intervenciones del arquero Diego Novoa.

La salida de Hernán Torres se dio luego de 3 partidos en donde el equipo albiazul no pudo ganar, este fin de semana se ratificó al entrenador Fabián Bustos y el equipo, sin la presencia del argentino logró un empate. Un punto que lo deja en la casilla 18, mismas unidades de Boyacá Chicó y Alianza Valledupar, quienes pierden la casilla por la diferencia de gol.

Andrés Llinás, de frente contra El Campín: “es un riesgo para nosotros”

Lea también

Andrés Llinás, de frente contra El Campín: “es un riesgo para nosotros”

A falta del partido del Inter de Bogotá contra el Deportes Tolima; Junior contra el Pereira y América jugando contra Nacional el próximo miércoles cerrando la jornada.

Diego Novoa salió figura contra Independiente Medellín: análisis del empate en el Campín

Análisis del portero de Millonarios que salió figura contra el DIM: "Radamel con nosotros ha sido muy claro, que en el frente de ataque el equipo tiene que viajar junto, si bien revisas, los tres juegos que hemos tenido posteriores a este, estamos jugando demasiado lejos la defensa del ataque".

El arquero aseguró: "Entonces no tenemos volumen de ataque. Estamos quedando demasiado partidos y eso nos ha hecho mucho daño. Yo creo que Radamel obviamente con su experiencia y que coordinando la parte ofensiva nuestra, nos ha hablado demasiado en que la defensa debe acompañar la parte del ataque para sumar un poco más de volumen".

En esta nota

Liga Betplay FPC Millonarios