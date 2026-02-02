Andrés Llinás, de frente contra El Campín: “es un riesgo para nosotros”

Uno de los referentes de Millonarios hizo un análisis de lo que fue el partido contra el DIM, el encuentro atípico se llevó unas palabras de Andrés Llinás, el defensor central fue sincero sobre el estado de la cancha, que terminó motivando su salida del campo.

Andrés Llinás se fue de frente contra la cancha del estadio El Campín: Millonarios empató contra el DIM

Millonarios rescató un punto contra el poderoso, saliendo del fondo de la tabla: “No, no, no, yo te puedo decir que tuvimos más actitud, yo creo que partidos pasados también habíamos tenido actitud y de pronto habíamos tenido errores que esta vez no terminaron en gol y yo creo que eso tuvo la diferencia, por eso esta vez logramos un punto, porque los errores que nosotros tuvimos ellos no lo pudimos concretar”.

Andrés reconoció que el partido suspendió movió el calendario y aún no se presentan formalmente con el entrenador Fabián Bustos: “No, no, no, sinceramente la idea era que nos lo presentaran hoy, pero bueno, con lo que pasó el partido creo que no lo presentarán a todo el grupo mañana”.

El central trato de dar un balance del punto que ganaron contra el equipo poderoso: “cuando la cancha está así, se vuelven partidos atípicos, partidos en los que uno puede no entrenar nada a lo que uno puede hacer acá, con el terreno de juego. Entonces los últimos 35 minutos creo que los dos tuvimos oportunidad, pero hablar del juego es muy difícil con este terreno”.

Andrés Llinás: "ver como estaba ahorita, la cancha que estaba cada día peor. pues decidimos no jugar"

En la zona mixta el referente fue preguntado por su estado físico, preguntándole por qué fue sustituido: “A la cancha, se debe a la cancha. vivimos la cancha, hablamos con el departamento médico y después de lo que yo pasé (lesión), apenas estoy retomando otra vez minutos, sabíamos que era muy riesgoso jugar como estaba la cancha”.

Andrés Llinás no se guardó nada: “Creo que no hay mucho más que decir, entonces creo que después de lo que vimos, porque ayer nada, no se pudo jugar, la idea era que si jugar 70, 80 minutos, pero ya después de hacer ayer 55 y ver como estaba ahorita, la cancha que estaba cada día peor. pues decidimos no jugar”.

El defensor es pieza fundamental para futuros encuentros: “Sí, sí, la idea es poder estar este jueves, también era pensando en los siguientes partidos, ojalá la cancha mejore, porque lo que te digo, es un riesgo para nosotros jugadores profesionales, creo que en esta cancha ya hemos tenido muchas jugadas fortuitas que nos han tenido que sacar por mucho tiempo y pues la idea es que no pase”.