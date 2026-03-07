Tabla del descenso tras la derrota de Cali y la salida de Gamero

Cali no pasa por su mejor momento en la Liga Betplay, los resultados no se le han venido dando a su favor y con diez partidos ya disputados se encuentra afuera de los ocho mejores equipos de la competencia con un saldo bastante irregular de tres victorias, cuatro derrotas y tres empates.

Alberto Gamero se despidió de Deportivo Cali tras no haber podido consolidar bien la idea de juego que quería para sumar victorias consecutivas y mejorar el rendimiento del equipo, lo que no solamente le terminó costando el cargo al estratega samario, sino que también encendió las alarmas en la tabla del descenso.

Así quedó la tabla del descenso tras la derrota de Cali

En el marco de la décima jornada ha habido mucho en juego, en donde Jaguares volvió a sumar una nueva derrota al perder contra Fortaleza en la capital del país y disminuir su promedio en la tabla del descenso.

Por otro lado, los equipos que están en riesgo en el descenso como lo es Boyacá Chicó y Cúcuta todavía no han tenido acción. El cuadro 'motilón' jugará frente a Millonarios y Medellín se enfrentará a los 'ajedrezados', pero el que ya sumó minutos y obtuvo un resultado negativo fue Deportivo Cali.

El cuadro 'azucarero' no hizo respetar su condición de local frente a Once Caldas y nuevamente cedió terreno en la Liga Betplay al caer por un marcador de 0-2, lo que le terminó costando el puesto al estratega samario y de paso le dio la oportunidad a Boyacá Chicó y Cúcuta para que disminuyan diferencia en la tabla del descenso.

20. Cúcuta Deportivo: 0.666 puntos promedio (6 puntos/9 juegos).

17. Alianza Valledupar: 1.091 p.p. (95/87).

Dudamel sería el posible reemplazo de Gamero en Cali

Ahora, una de las alternativas más claras para reemplazar a un estratega de amplia experiencia como lo es Gamero podría llegar a ser un director técnico con pasado en el cuadro caleño, tal como Rafael Dudamel, justamente el último estratega que logró sacar campeón de la liga a este equipo.

El venezolano se despidió de Cali a finales del semestre de apertura de 2022, dirigió en Necaxa, asumió el cargo y salió campeón con Atlético Bucaramanga en 2024 y a principios de la edición 2025 se unió al banquillo de Pereira, pero el vínculo no duró mucho tras la crisis económica del club y en este momento se encuentra sin dirigir, lo que le daría la oportunidad plena a la mesa directiva de Cali para contratarlo.